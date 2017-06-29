Юристы проанализировали нарушения при внесении и принятии исков к СМИ

Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет» подготовил анализ состояния законодательства, затрагивающего деятельность СМИ, а также регламентирующего право на свободу выражения мнения и свободу информации.

Этот документ подготовлен в рамках проекта «Продвижение и защита прав на свободу слова и выражения мнения в КР» при финансовой поддержке программы «Развитие СМИ» Фонда «Сорос — Кыргызстан».

В отчете отмечается, что СМИ, будучи одним из важнейших институтов современного общества, играют доминирующую роль в обеспечении свободы информации, являясь при этом главным инструментом выражения и формирования общественного мнения. Особое значение СМИ приобрели в современном обществе с развитием технических средств коммуникации, в частности телевидения. Восприятие и интерпретация важнейших явлений и событий, происходящих в стране и мире, осуществляются через СМИ и с помощью СМИ.

Юристы клиники подготовили рекомендации по развитию законодательства и правоприменительной практики для обеспечения гарантий защиты свободы слова и информации.

Все материалы анализа можно посмотреть здесь.

Что касается характерных нарушений при внесении и принятии исковых заявлений к СМИ, то юристы также проанализировали последние иски со стороны высокопоставленных чиновников к независимым медиа. ПК «Адилет» обращает внимание на тот факт, что осенью 2017 года в Кыргызстане должны состояться выборы президента. Со стороны политических сил и СМИ весной этого года начались активные подготовительные действия, связанные с выборами. Еще с осени 2016-го президент Алмазбек Атамбаев неоднократно на официальных выступлениях предупреждал отдельные СМИ и журналистов по тематике их публикаций и освещения.

Юристы ПК «Адилет» подчеркивают, что в марте этого года генеральный прокурор подала в суд пять исков именно к тем СМИ и журналистам, которых критиковал глава государства. Это «Азаттык медиа» (сайт azattyk.org), ОФ «ПроМедиа» (сайт Zanoza.kg): журналисты Нарын Идинов, Дина Маслова, а также правозащитница Чолпон Джакупова, чья правовая клиника обеспечивает защиту в суде вышеперечисленных лиц.

В феврале 2017-го СДПК подала иск к гражданской активистке Рите Карасартовой, ИА «24.kg», о главном редакторе которого президент также отзывался отрицательно.

Юристы отмечают, что характерной особенностью всех этих исков является огромная сумма по меркам КР исковых требований – 62 млн сомов.

Позже по предложению Алмазбека Атамбаева Генпрокуратура отозвала иски к «Азаттык медиа». Однако в конце июня продолжились судебные разбирательства в отношении Zanoza.kg, Чолпон Джакуповой и Риты Карасартовой.

Тексты полного правового анализа вышеуказанных исков на русском и английском языках.