За распространение провокационных сообщений в соцсетях – уголовная ответственность

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сделал официальное сообщение в связи с участившимися случаями распространения в приложениях WhatsApp и других социальных сетях аудиосообщений, содержащих в себе материалы провокационного характера, направленных на разжигание межрегиональной (межнациональной) вражды.

Службы безопасности в настоящее время совместно с другими правоохранительными органами проводят соответствующую работу по установлению распространителей провокационных сообщений.

В ГКНБ напомнили, что подготовка и распространение аналогичных материалов, разжигающих межрегиональную (межнациональную) вражду, влекут за собой уголовную ответственность в соответствии со ст. 299 Уголовного кодекса КР.

Граждан призвали воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в социальных сетях и интернет-пространстве и сообщать о возможных фактах правоохранительным органам.

Источник: www.gknb.gov.kg