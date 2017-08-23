Zanoza.kg: судебные решения и многомиллионные иски

с Дины Масловой – 3 млн; с Нарынбека Идинова – 9 млн; с ОФ «ПроМедиа» – 15 млн;

Также

с экс-депутата ЖК Чолпон Джакуповой – 3 млн;

с юристов партии «Ата Мекен» – 10 млн.

Для обеспечения одного из исков еще весной суды наложили арест на счета ОФ «ПроМедиа». В обеспечение другого арестовали квартиру Идинова, где он прописан со своей 89-летней матерью и сестрой. В обеспечение третьего ответчикам запретили выезд из страны.

16 августа коллегия БГС в составе Эрмека Бейсекеева, Аиды Манжиевой и Ирины Скрипкиной оставила в силе решение Октябрьского районного суда от 3 июля. Этот иск в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева касается двух статей Нарына Айыпа (псевдоним Нарынбека Идинова), вышедших в марте 2017 года. Одна посвящена аресту Омурбека Текебаева, вторая – «Ложь якобы во спасение: паппет-шоу независимости» – подборке о лидерах авторитарных стран, где имя главы государства вообще не упоминается.

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Второй иск рассматривался коллегией БГС 17 августа под председательством Бермет Толубаевой. В составе коллегии были Аида Манжиева и Ирина Скрипкина. Дело касается публикаций Нарына Айыпа в октябре 2015 года, где был один абзац – пересказ интервью Аскара Акаева от 2014-го относительно финансовых махинаций в Союзе писателей, к которым якобы в 1990-х был причастен Атамбаев. 30 июня судья Октябрьского районного суда Гульчехра Оморова приняла решение взыскать 3 млн сомов с Zanoza.kg и 3 млн с автора Нарына Айыпа. Сторона ответчика подала жалобу в Бишкекский городской суд, но он оставил решение первой инстанции без изменений.

17 августа коллегия БГС оставила в силе решение, что сайт Zanoza.kg, Нарын Айып и Дина Маслова должны выплатить по 3 млн сомов президенту за публикацию, а Чонпон Джакупова – за выступление на круглом столе. Ранее судья Октябрьского районного суда Кымбат Архарова посчитала, что выступление Джакуповой на круглом столе, где не упоминается имя Атамбаева, наносит ему ущерб. В обеспечение иска арестован коттедж на Иссык-Куле, принадлежащий Джакуповой. Также директору правовой клиники и обоим учредителям сайта суд запретил выезжать из страны.

18 августа БГС рассмотрел частную жалобу ОФ «ПроМедиа» (учредитель сайта Zanoza.kg) на решение Октябрьского районного суда по иску генерального прокурора Индиры Джолдубаевой в защиту интересов главы государства. На этом судебном заседании во второй инстанции разрешили снимать на видео процесс.

Вторая инстанция оставила в силе решение районного суда, по которому юристы «Ата Мекен» Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова должны Атамбаеву 10 млн сомов за распространенную ими информацию о том, что он якобы причастен к грузу в «Боинге-747», разбившемся зимой 2017 года возле поселка Дачи СУ.

Нарынбек Идинов (Нарын Айып), журналист, учредитель ОФ «ПроМедиа»:

— Это миссия журналистов – поднимать проблемы и показывать их властям, чтобы они их исправляли. В одной из моих статей ни разу не упоминается имя президента. А в другой упоминается со ссылкой на депутата Омурбека Текебаева, сделавшего заявление для СМИ в связи с крушением самолета возле аэропорта и принадлежностью его груза. На судебном заседании 16 августа прокурор Руслан Абдрахманов говорил, что ни в одном отдельном абзаце оскорблений нет, но в целом, по его словам, статья оскорбительная и содержит некий «скрытый смысл». Однако нельзя же подавать в суд на какой-то скрытый смысл! Эксперты и юристы говорят: в их практике еще не было такого, чтобы суды во второй инстанции в полной мере удовлетворили такие огромные многомиллионные иски. Обычно если иск на миллион, то до 50-100 тысяч сомов снижали суммы. Одним словом, все это можно охарактеризовать как репрессии через суды.

Идинов отмечает, что решение городского суда вступает в силу, хотя ответчики имеют право обжаловать его в Верховном суде. По его словам, в любой момент могут прийти судебные исполнители и потребовать выплаты миллионных сумм.