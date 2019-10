Зарегистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс по журналистике данных и визуализации

Американский центр журналистики Найтов (Knight Center for Journalism in the Americas) предлагает всем желающим журналистам пройти онлайн-курс «Журналистика данных и визуализация с помощью бесплатных инструментов».

Этот курс проходит в рамках массовых открытых онлайн-курсов (MOOC).

Курс можно пройти только на английском, испанском или португальском языке.

Во время шестинедельного курса, который пройдет с 14 октября по 24 ноября на базе Google News Initiative, опытные преподаватели Альберто Каиро и Саймон Роджерс ознакомят вас с доступными бесплатными инструментами для визуализации данных.

К концу курса участники научатся находить и получать данные, обрабатывать их, создавать истории на основе данных, визуализировать данные и многому другому.

Подробнее с содержанием курса можно ознакомиться по ссылке:

journalismcourses.org