Зависимость журналистских коллективов СМИ от учредителей – как сделать редакции самостоятельными?

«Я просто в шоке от того, что произошло у нас в редакции. На самом деле никто в коллективе не знал, что будет такая трансляция, потому что почти все журналисты в отпуске. Все шло хорошо, мы с таким трудом нарабатывали аудиторию и авторитет, какой-никакой, но он был. Нас смотрели люди, мы помогали им своими сюжетами, было очень интересно. Но теперь… ужасно…»

Это слова сотрудника одного из телеканалов, пустивших в эфир фильм неизвестного производства, посвященный юбилею бывшего президента Бакиева.

Неожиданный показ видеопанегирика вызвал бурю эмоций в социальных сетях, расколол общественное мнение и даже повлек участие Госкомитета нацбезопасности, отреагировавшего на трансляцию весьма недвусмысленным образом, назвав действия СМИ «провокационными», и подкрепившего свою оценку официальными предостережениями вызванным на профилактическую беседу генеральным директорам обоих телеканалов Бекболоту Келдибекову (NUR TV) и Нурлану Шакиеву (NewTV).

Медиасообщество тоже подключилось к обсуждению скандальной «телепремьеры». Корреспонденты собирают палитру высказываний зрительской аудитории и экспертов, оценивают работу данных каналов, устанавливают их политическую аффилированность, изучают личности учредителей. Даже раскопали сведения о том, что, к примеру, NUR TV, по данным портала «Открытый бюджет», не платит в бюджет налоги. О чем можно прочитать в блиц-расследовании информагентства 24.kg «Скандальный фильм о Бакиеве. Кому принадлежат телеканалы, которые его показали».

О правовой составляющей и морально-этической стороне нашумевшего кейса написала авторитетная медиаорганизация «Институт медиа полиси» в аналитической заметке «ГКНБ заявил о недопустимости таких действий NewTV и NUR TV, показавших фильм о деятельности Бакиева — Комментарий ИМП». А мы решили сфокусировать внимание на другом аспекте проблемы, не столь очевидном, но от этого не менее важном. И поводом к этому стала начальная фраза тележурналиста.

Случаев, когда наши СМИ публикуют не свои материалы, хоть отбавляй. И чаще всего это размещаемая на платной основе сторонняя информация, за счет чего редакции и выживают. Бывает, что пиар выходит и просто «по дружбе» между журналистами и заказчиками, но это уже серьезное нарушение медиакомплаенса – системы внутренней прозрачности, четкой процедурности принятия решений и финансовой дисциплины СМИ.

Если бы в бухгалтерии телеканалов имелись договор на предоставление услуг по размещению этого фильма в эфире и приходные квитанции об оплате этой услуги (причем стоимость должна строго соответствовать указанной в официальном прайс-листе сумме), тогда вопросов к ним было бы меньше, а претензии со стороны общественности были бы хоть ненамного, но не столь острыми.

В любом случае это будет серьезным сигналом о нарушении того самого комплаенса, пусть даже сильно опосредованно. Возникнет опасность дальнейшего скатывания редакции на дно журналистики, постепенного игнорирования этим СМИ принципов ответственности и добропорядочности, использования возможностей профессии в личных и не всегда благовидных целях, что в корне противоречит миссии журналистики как общественного института.

И самое необходимое условие избежать подобного сценария развития для любого издания – наличие договора между журналистскими коллективами и владельцами СМИ, разграничивающего права и обязанности каждой стороны в соответствии с национальным законодательством и общепринятыми международными нормами.

Это обеспечит независимость редакционных процессов, когда нет противоречия с закрепленными за владельцами разумными и легальными полномочиями. Должны быть полное невмешательство учредителей и спонсоров в информационную политику редакции, гарантии сохранности коллектива при смене собственников СМИ и недопущение резкой смены редакционного курса.

Отдельно необходима регламентация деятельности главных редакторов, исключающая их единоличный диктат в издании. Важно учитывать и многие другие существенные факторы, способные влиять на функционирование СМИ и вызывать внутренний конфликт интересов.

Если бы все это работало в Кыргызстане, то ситуаций, подобных показу фильма про Бакиева, могло бы и не быть, потому что тогда у нас были бы совершенно другие масс-медиа. А если бы аналогичное произошло, тогда реакция общественности была бы другой.

Говоря прямо, цивилизованные СМИ очень быстро сформировали бы по-новому мыслящую аудиторию, культивировали бы высокий уровень медиаграмотности общества, более терпимого к широкому спектру мнений, способного к неагрессивной реакции и конструктивной критике работы журналистов.

Но все это задача будущего. Конечно, нам всем хочется, чтобы она была выполнена как можно скорее.

Сегодня же нам нужно прогнозировать дальнейшие события вокруг телеканалов и мониторить их, потому что произошедшее должно помочь всем СМИ извлечь уроки, а не только двум телеканалам.

В настоящее время эти редакции нуждаются в быстрых антикризисных решениях, призванных поскорее сбить общественный негатив в отношении них. Ведь лояльность аудитории, не говоря уже о доверии или авторитете, – это для журналистов не пустой звук. Это по-настоящему серьезный вызов. Ошибиться может каждый, но признать свою ошибку могут не все, а исправить – и вовсе единицы.

В заключение хотелось бы напомнить всем коллегам об одном важном пункте Этического кодекса журналистов Кыргызстана:

«Журналист не должен наносить ущерб своим коллегам, должен уважать их честь и достоинство. В рамках профессиональной солидарности журналист должен действовать в интересах профессии, честной конкуренции, свободы слова и информации».

Сейчас интересы профессии состоят в том, чтобы не подвергать коллективы NewTV и NUR TV огульному третированию, не адресовать им унизительные или угрожающие посты в соцсетях, а ограничиться лишь неэмоциональным анализом ситуации и внутрицеховой дискуссией.

Азамат ТЫНАЕВ, советник по контенту Интерньюс в КР.

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На бумаге – одно, на деле – другое

Русская служба Би би си написала о том, что активы холдинга «РБК» – сайт rbc.ru, телеканал «РБК» и одноименные газета и журнал – оказались в залоге у государственного банка «ВТБ». Это привело журналистов к выводу, что права залогодержателя позволяют воздействовать на политику редакции «РБК».

И хотя фактов вмешательства «ВТБ» в дела информационного холдинга сейчас нет, а Закон России «О СМИ» не разрешает акционерам и кредиторам влиять на редакционную политику изданий, эксперты напомнили, что в реальности это требование соблюдается редко.

Беспартийная пресса

В Латвии продолжается конфликт между сотрудниками Общественного радио, финансируемого государством, и Управляющим советом национального радиовещателя. Журналисты недовольны зарплатой, сниженной еще в 2008 году во время кризиса.

И с тех пор бюджетные ассигнования так и не увеличены. Но коллектив возмущен не только плохим финансированием. Недавно членом правления Общественного радио стал представитель партии, представленной в парламенте. Журналисты прямо заявили, что это грозит политическим вмешательством в их работу.