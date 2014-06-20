Заявление гражданского сектора относительно судебных процессов в отношении СМИ и журналистов

Верховный суд Кыргызстана в полной мере удовлетворил беспрецедентные многомиллионные иски со стороны генерального прокурора в защиту чести и достоинства уже экс-президента Алмазбека Атамбаева к учредителям сайта Zanoza.kg, самому порталу и другим соответчикам.

На судебных процессах допущены серьезные процессуальные нарушения, отсутствовало досудебное урегулирование споров, нарушались права ответчиков на состязательность процесса, заседания проходили в крайне сжатые сроки. Тем не менее решения окончательные и обжалованию не подлежат.

Несмотря на то что Алмазбек Атамбаев главой государства уже не является, судебные исполнители приступили к принудительному исполнению решений судебных органов, по которым с учредителей Zanoza.kg Нарынбека Идинова, Дины Масловой, а также с сайта (ОФ «ПроМедиа») требуют выплаты в совокупности 27 миллионов сомов (около 388 тысяч долларов США), а также 3 миллионов сомов (свыше 43 тысяч долларов США) с экс-депутата и директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.

По оценкам экспертов, годовой объем рынка онлайн-рекламы в КР составляет около 1 миллиона долларов США, при этом одно интернет-издание должно выплатить 40% от общего объема рекламного рынка в этом сегменте в течение месяца. Требование выплаты сумм, которые ответчики заведомо не в состоянии выплатить, противоречит элементарной человеческой логике и напрямую свидетельствует именно о преследовании.

Ситуация, когда небольшие СМИ вынуждены закрываться из-за исков со стороны власти и чиновников, наносит большой и долгосрочный урон свободе слова, повышает уровень самоцензуры среди СМИ, ослабляет функции медиа в донесении общественно значимой информации для населения и ведет к общей социально-экономической и политической стагнации.

Правозащитные, медийные и международные организации не раз заявляли, что нереальные размеры моральной компенсации, взыскиваемые со СМИ, противоречат принципу свободы выражения мнения, заложенному в Конституции, и международным соглашениям, ратифицированным нашей страной. СМИ не должны нести столь неоправданно высокую материальную ответственность за свою профессиональную деятельность.

Моральная компенсация должна быть пропорциональной. Верховный комиссар ООН по правам человека квалифицирует назначенную судом чрезмерную компенсацию как незаконное ограничение свободы слова.

Уровень свободы слова в республике – один из основных показателей демократического государства. Страна, в которой происходит незаконное ограничение свободы слова, не может себя считать демократической.

Таким образом, указанные решения наносят урон имиджу Кыргызстана как демократического государства и, как следствие, снижают инвестиционную привлекательность, ставя под угрозу перспективы стабильного экономического и социального развития.

Реализацию новой программы правительства «Таза коом» трудно представить без свободных СМИ и поддержки донорского сообщества, которое внимательно отслеживает ситуацию, в том числе и со свободой слова.

Мы, нижеподписавшиеся, надеемся, что президент Кыргызской Республики С. Ш. Жээнбеков, премьер-министр С. Дж. Исаков, торага Жогорку Кенеша Д. А. Джумабеков и председатель Верховного суда А. А. Токбаева трезво оценят возможные риски и проведут судебную реформу, чтобы в дальнейшем подобные несправедливые судебные решения не выносились в отношении независимых СМИ и журналистов. Мы также просим руководство страны изыскать пути для решения создавшейся несправедливой ситуации.

ОО «Журналисты». ОФ «Независимый союз журналистов КР». ОФ «Институт медиа полиси». Фонд «Сорос — Кыргызстан». Представительство Интерньюс в Кыргызстане. ОФ «Центр медиаразвития». Фонд «МедиаКонсалт». Правовая клиника «Адилет». ОФ «ПроМедиа Плюс». ОФ «Гражданское участие». ОФ «Наше право». Канал Next TV. ОФ «Городские разговоры». ОсОО «Предприниматель». Мультимедийное информационное агентство Govori.Tv. ОО «Институт конституционной политики». Гражданский союз «За реформы и результат». Агентство социальных технологий. Центр по защите прав человека «Кылым шамы». Республиканская сеть по защите прав ЛОВЗ. ОФ «Лигал просперити». Бишкекский деловой клуб. ОБФ «Руки добра». ОО «Союз фотожурналистов» и ОФ «Союз фотографов Кыргызстана». ОО «Велосообщество». Общественный фонд Promotank Research Institute. ОФ «Инициатива «Арча». ОФ «Рука в руке». ОО «Институт общественного анализа». ОФ «Женский форум «Курак». ОО «Психическое здоровье и общество».

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