Заявление медиасообщества КР по аресту имущества телеканала «Апрель»

Медиаорганизации и журналисты снова призвали правоохранительные органы прекратить незаконные действия в отношении телеканала «Апрель» и обеспечить беспрепятственную работу СМИ.

Как известно, 9 августа 2019 года сотрудники милиции опечатали офис телеканала «Апрель», что фактически привело к прекращению его вещания. Следователи сослались на постановление Первомайского районного суда Бишкека о наложении ареста на имущество ОАО «Медиа Форум».

В заявлении отмечается, что 12 августа департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма официально сообщил, что арест имущества «Апреля» «произведен в рамках досудебного производства» и не связан с его контентом и критикой нынешних властей.

«В таком случае со стороны МВД должна быть обеспечена возможность допуска сотрудников «Апреля» к пятому и шестому этажам здания «Медиа Форума» для осуществления деятельности телерадиоорганизации. Телерадиоорганизация для этого должна лишь представить список работников, а также взять под ответственное хранение пятого и шестого этажей», – говорится в документе.

Недопуск сотрудников каждый день приводит к простою телерадиоорганизации, потере дохода и убыткам. Отсутствие доступа к финансовым и юридическим документам создает риск неисполнения телеканалом контрактных обязательств перед бюджетом и контрагентами.

В заявлении подчеркивается, что, опечатав в отсутствие законных оснований офис телеканала, сотрудники правоохранительных органов, помимо имущественных прав и процессуальных положений, нарушают также конституционное право граждан на свободу мнения, слова и печати и доступ к информации.

Также в документе указывается, что арест на имущество предполагает запрет каким-либо образом распоряжаться им (отчуждать, передавать в собственность, уничтожать, ликвидировать) и его передачу на ответственное хранение собственнику или иному лицу для обеспечения сохранности.

Медиаэксперты напомнили, что в 2017-м в законном порядке межрайонный суд столицы наложил арест на имущество телеканала «НТС». Однако в соответствии с требованиями законодательства произведена опись имущества, и его передали на ответственное хранение директору телеканала Жайнаку Усенову.

Полный текст обращения можно прочитать здесь.

Под обращением подписались: ОФ «Институт медиа полиси», ОО «Журналисты», Интерньюс в Кыргызстане, Независимый союз журналистов, «Азаттык Медиа», ОФ «Центр медиаразвития», Kaktus.media, ИА «24.kg», Kloop.kg, Адель Лаишева, Авланбек Джумабаев, Тамара Валиева, Марат Токоев.