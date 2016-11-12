Заявление Независимого союза журналистов Кыргызстана

В последнее время негосударственным СМИ становится все сложнее исполнять роль четвертой ветви власти. Независимость, как оказалось, стоит очень дорого.

Об этом свидетельствуют последние решения судов первой инстанции по многомиллионным искам со стороны генерального прокурора в защиту чести президента, которые в полной мере удовлетворили требования в его пользу.

Вынесены решения взыскать 24 млн сомов с сайта Zanoza.kg и его учредителей Нарынбека Идинова и Дины Масловой, а также 3 млн с экс-депутата и директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой. При этом судами проигнорированы неоднократные призывы общественности соблюдать принципы соразмерности и разумности при назначении суммы компенсации морального вреда. Это можно расценивать как попытку любыми способами закрыть независимое интернет-издание и лишить его возможности давать общественности альтернативную информацию о происходящем в Кыргызстане перед предстоящими президентскими выборами, поскольку сайт Zanoza.kg не выдержит такого жесткого необоснованного финансового прессинга и, скорее всего, будет вынужден прекратить свою деятельность.

Учитывая, что миллионный иск подан также провластной партией СДПК против ИА «24.kg», такие действия выглядят не иначе как желание расправиться со всеми нелояльными информационными изданиями.

Подобные иски против СМИ и такие скоропалительные судебные решения не только противоречат принципу свободы выражения мнения, заложенному в Конституции, но и вредят нашему обществу, наносят урон имиджу государства как демократической страны, где уважают ценности свободы слова.

Независимый союз журналистов, с одной стороны, приветствует решение главы государства об отзыве исков к учреждению «Азаттык медиа». С другой – решения первых инстанций по Zanoza.kg обнажают провалы в проведенной судебной реформе.

В этой связи мы выражаем надежду на то, что разум и закон возобладают над эмоциями, и следующие судебные инстанции примут справедливое и взвешенное решение по отношению к интернет-изданию.

СМИ не должны нести столь неоправданно высокую материальную ответственность за свою профессиональную деятельность. И любой кыргызстанец должен иметь альтернативные мнения и оценки, а также возможность высказаться и быть услышанным без всякой цензуры.