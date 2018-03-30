Журналистам расскажут об использовании экологически чистых технологий

ОО «Независимая экологическая экспертиза» проводит информационную сессию «Глобальные экологические приоритеты и СМИ», где будут обсуждаться роль медиа в продвижении мирового опыта использования экологически чистых технологий в бизнесе, их преимущества для бизнеса и их значение в охране окружающей среды.

Журналисты примут участие в обсуждении вопросов продвижения и освещения потенциального вклада частного сектора в охрану окружающей среды.

Эксперты по вопросам охраны окружающей среды и экологического права ОО «Независимая экологическая экспертиза» Олег Печенюк и Эльмира Джумакадырова представят участникам информацию о глобальных экологических конвенциях и участии частного сектора Кыргызстана в их реализации.

Мероприятие проводится в рамках проекта ГЭФ-ПРООН «Усиление институционального и правового потенциала для обеспечения улучшения национальной системы управления и мониторинга экологической информации».

Подробную информацию можно получить на сайте eco-expertise.org

Встреча пройдет в 09.45 4 апреля 2018 года в конференц-зале Представительства Интерньюс в КР по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1 (вход со стороны ул. Гоголя, пересекает пр. Чуй), бизнес-центр «Асыл-Таш», 11-й этаж.

Пожалуйста, подтвердите свое участие по электронной почте zhanna.husainova1@gmail.com,

или по тел. 0 (550) 09-81-82 (Жанна Хусаинова, медиаэксперт).

Либо заполнив регистрационную форму