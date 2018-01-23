Журналистика данных набирает силу в Кыргызстане
Шесть журналистов-стипендиатов Интерньюс в рамках проекта по журналистике данных прошли обучение в ходе пятидневного тренинга «Если бы данные могли говорить» преподавателя АУЦА Анастасии Валеевой.
Участники тренинга Азизбек Джаналиев, Савия Хасанова, Жаныбек кызы Мырзайым, Азамат Касыбеков, Ныяз Ташматов и Арина Апарина получили знания о полном цикле производства историй, основанных на данных, о форматах данных, поиске, получении, чистке, уточнении и анализе данных, визуализации и особенностях сторителлинга.
В течение предстоящего года стипендиаты подготовят серию публикаций с использованием данных, чтобы продемонстрировать другим СМИ и общественности возможности нового жанра новостной журналистики.
Стипендиаты будут работать в команде по открытым данным на базе одного из партнерских СМИ в рамках проекта «Медиа-К».
Они получат возможность участвовать в дополнительном обучении различным аспектам журналистики данных, что позволит улучшить их практические навыки.
Для группы стипендиатов продолжатся постоянные консультации и менторство от экспертов по дата-журналистике.
Ожидаются создание и публикация в команде определенного СМИ не менее одного материала в месяц, основанного на открытых данных.
Эта программа стала возможной благодаря поддержке Всемирного банка и германской неправительственной организации IDEM – Института демократии, медиа и культурного развития.
Тренинг проводила консультант Интерньюс, преподаватель АУЦА по дата-журналистике Анастасия Валеева. Ей помогал аналитик данных, журналист Азамат Омуралиев.
Проект курирует онлайн-специалист Представительства Интерньюс в КР Валентина Галич.
Фото и видео internews.kg