Журналистика данных набирает силу в Кыргызстане

Шесть журналистов-стипендиатов Интерньюс в рамках проекта по журналистике данных прошли обучение в ходе пятидневного тренинга «Если бы данные могли говорить» преподавателя АУЦА Анастасии Валеевой.

Участники тренинга Азизбек Джаналиев, Савия Хасанова, Жаныбек кызы Мырзайым, Азамат Касыбеков, Ныяз Ташматов и Арина Апарина получили знания о полном цикле производства историй, основанных на данных, о форматах данных, поиске, получении, чистке, уточнении и анализе данных, визуализации и особенностях сторителлинга.

В течение предстоящего года стипендиаты подготовят серию публикаций с использованием данных, чтобы продемонстрировать другим СМИ и общественности возможности нового жанра новостной журналистики.

Стипендиаты будут работать в команде по открытым данным на базе одного из партнерских СМИ в рамках проекта «Медиа-К».

Они получат возможность участвовать в дополнительном обучении различным аспектам журналистики данных, что позволит улучшить их практические навыки.

Для группы стипендиатов продолжатся постоянные консультации и менторство от экспертов по дата-журналистике.

Ожидаются создание и публикация в команде определенного СМИ не менее одного материала в месяц, основанного на открытых данных.

Эта программа стала возможной благодаря поддержке Всемирного банка и германской неправительственной организации IDEM – Института демократии, медиа и культурного развития.

Тренинг проводила консультант Интерньюс, преподаватель АУЦА по дата-журналистике Анастасия Валеева. Ей помогал аналитик данных, журналист Азамат Омуралиев.

Проект курирует онлайн-специалист Представительства Интерньюс в КР Валентина Галич.

Фото и видео internews.kg