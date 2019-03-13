Журналистика данных. Об уровне заболеваемости туберкулезом в КР и мешающих лечению стереотипах
Стипендиаты Интерньюс по дата-журналистике Асель Сооронбаева и Назигуль Джусупова подготовили на основе открытых данных публикацию
«Что скажут люди?». Как из-за стереотипов дети заражаются туберкулезом
с видео и инфографикой о проблеме роста в Кыргызстане числа заболевших с лекарственной устойчивой формой туберкулеза, в том числе малолетних детей.
Хотя в стране ведется многолетняя борьба с этой болезнью, по данным за 2018 год, КР все еще лидирует в СНГ по числу заболевших туберкулезом.
Подробнее смотрите в публикации kaktus.media.