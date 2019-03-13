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Журналистика данных. Об уровне заболеваемости туберкулезом в КР и мешающих лечению стереотипах

13 марта 19
Теги: дата журналистикажурналистика данныхстипендиаты

Стипендиаты Интерньюс по дата-журналистике Асель Сооронбаева и Назигуль Джусупова подготовили на основе открытых данных публикацию

«Что скажут люди?». Как из-за стереотипов дети заражаются туберкулезом

 

 

 

с видео и инфографикой о проблеме роста в Кыргызстане числа заболевших с лекарственной устойчивой формой туберкулеза, в том числе малолетних детей.

 

Хотя в стране ведется многолетняя борьба с этой болезнью, по данным за 2018 год, КР  все еще лидирует в СНГ по числу заболевших туберкулезом.

Подробнее смотрите в публикации kaktus.media.

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