Журналистика данных. Об уровне заболеваемости туберкулезом в КР и мешающих лечению стереотипах

Стипендиаты Интерньюс по дата-журналистике Асель Сооронбаева и Назигуль Джусупова подготовили на основе открытых данных публикацию

с видео и инфографикой о проблеме роста в Кыргызстане числа заболевших с лекарственной устойчивой формой туберкулеза, в том числе малолетних детей.

Хотя в стране ведется многолетняя борьба с этой болезнью, по данным за 2018 год, КР все еще лидирует в СНГ по числу заболевших туберкулезом.

Подробнее смотрите в публикации kaktus.media.