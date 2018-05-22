Журналисты из Кыргызстана могут получить грант для стажировки

Пражский гражданский центр объявил о начале приема заявок на участие в программе стажировок. Стажировка дает представителям гражданского общества, правозащитникам, экспертам, журналистам и активистам возможность провести один – два месяца в релевантной для них принимающей организации в Центральной и Восточной Европе, странах Балтии, бывшей Югославии и Центральной Азии.

Центр принимает заявки на стажировки, которые пройдут в сентябре – ноябре 2018 года или феврале – апреле 2019 года.

Стажировка обычно длится от одного до двух месяцев.

Кандидаты могут подать заявку на получение гранта в размере от 3 тысяч до 4 тысяч евро. Часть финансирования – 1 тысячу евро – получит принимающая организация. Оставшиеся деньги (точная сумма будет зависеть от продолжительности и места стажировки) покроют расходы на перелет, проживание, питание, телефон и местный транспорт.

В заявке кандидаты должны предложить примерный бюджет своей стажировки. Предложенный вариант бюджета будет предметом согласования между центром, принимающей организацией и самим стажером.

Участвовать в программе стажировок могут: • представители общественной организации;

• правозащитники;

• активисты;

• эксперты аналитического центра;

• исследователи;

• социальные предприниматели;

• журналисты;

• IT- или технические специалисты, вовлеченные в общественно полезные инициативы.

Подача заявки происходит в три шага:

1. Вы самостоятельно находите принимающую организацию и заручаетесь ее согласием на прохождение стажировки.

2. Отправляете проект стажировки в Пражский гражданский центр, включая онлайн-анкету, заполненную форму заявки, предлагаемый бюджет и письменное согласие принимающей организации.

3. Центр принимает решение о финансировании заявки.

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