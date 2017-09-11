Журналисты приглашаются для написания статей на тему экономического развития

Экономический клуб и Национальный институт стратегических исследований при поддержке программы GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию » приглашают научных работников и преподавателей вузов, специалистов в области естественных, общественных и гуманитарных наук, журналистов, докторантов, аспирантов, соискателей и студентов в написании статей для сборника «Перспективы зеленой экономики в Кыргызстане».

Темы могут касаться международного и отечественного законодательства в области охраны окружающей среды, рационального использования ресурсов, инструментов по внедрению стратегий и «зеленых» технологий в сфере энергетики, развития общественного транспорта и инфраструктуры, а также систем утилизации отходов.

Более подробно смотрите на сайте организаторов.

Важно: отбор производится на конкурсной основе. Оплата за статью предусмотрена.

Для участия кандидатам необходимо в информационном письме до 17 сентября 2017 года включительно отправить резюме, тезисы на выбранную тематику и заявку на участие по e-mail:

amantursaparbaev@yahoo.com или info.economclub.kg@gmail.com

и указать «Перспективы зеленой экономики в Кыргызстане».

Оргкомитет Экономического клуба:

+996 (312) 908-804 ;

+996 (708) 478-880 – Айжана Ибраимова, координатор;

+996 (700) 967-329 – Гульзада Утурова, PR-специалист;

www.economclub.kg.