Журналисты всего мира могут подать заявки на гранты

Clean Energy Wire (CLEW) предлагает три гранта для работы над перспективными международными совместными проектами, в которых могут принимать участие представители медиа всех стран мира.

Проекты касаются использования чистой энергии, политики в области климата и/или перехода к низкоуглеродной экономике.

CLEW предлагает три гранта для самых многообещающих проектов и поддержит совместные команды, состоящие из представителей СМИ, по крайней мере, двух государств.

Гранты могут получить проекты на любом языке, ориентированные на печатные и онлайн-издания, а также журналистские расследования и материалы в жанре сравнительной журналистики. Авторы мультимедийных материалов и проектов, ориентированных на другие виды медиа, также могут подать заявки.

Условия заявки:

— Приверженность общепризнанным в международной практике профессиональным журналистским стандартам. Подавая заявление, вы соглашаетесь следовать кодексу профессионального поведения журналистов. Также можете следовать принципам качественной журналистики и прозрачности.

— Приветствуются темы, в которых исследуется переход к экологически чистой энергии, климатической политике и переключению на экономику с низким уровнем выбросов углекислого газа.

— Проект должен показать по-настоящему международный подход. Кроме того, он должен быть нацелен на публикацию в различных СМИ во многих странах мира к 30 апрелю 2018 года.

— Проект может быть издан на любом языке (заявка на грант подается на английском).

Размер грантов – от 4 тыс. до 6 тыс. евро.

Крайний срок подачи заявок – до 15 сентября 2017 года.