Знакомьтесь с пионерками, работающими в Космической программе Кыргызстана

Так называется история, которую создала Clara Marchand, журналистка из Франции, интересующаяся изменениями в Центральной Азии.

Эта статья опубликована в интернет-журнале The Calvert journal на английском языке. Мы представляем вам перевод.

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В государстве, где женщины рассматриваются в первую очередь как жены и матери, полностью женская команда Космической программы Кыргызстана не оправдывает ожиданий. Команда из восьми девушек в возрасте от 18 до 24 лет строит килограммовый спутник, который, как ожидается, станет первым выходом страны в космос в качестве независимого государства.

В Бишкеке девушки рассказали Calvert, что этот проект значит для них и тысяч других, таких же девушек, как они.

Мечты республики о покорении космоса рухнули вместе с Советским Союзом. После многих лет усилий, вложенных в различные советские инициативы, включая план, по которому в 1990 году уроженец Кыргызстана Салижан Шарипов привлечен к подготовке космонавтов, научные умы страны оказались в движении за создание нового, независимого Кыргызстана с гораздо более насущными приоритетами, чем достижение звезд.

Салижан Шарипов вышел на орбиту в 1998-м, а затем в 2004 году. Он остается единственным уроженцем республики, когда-либо побывавшем в космосе. Нищета, нехватка ресурсов и дефицит инфраструктуры – все это затруднило стране восстановление собственного космического агентства.

Новая программа стремится изменить ситуацию. Но у нового поколения пионеров есть еще одно препятствие, которое надо преодолеть, – гендерное неравенство. Если научные амбиции Кыргызстана уменьшились с падением Союза, то гендерные стереотипы усилились. По данным ЮНИСЕФ, 12 процентов девушек в стране сегодня выходят замуж до 18 лет. Ежегодно 12 тысяч кыргызских девушек похищают для вступления в брак в рамках практики, известной как ала качуу.

Для основателей Кыргызской космической программы это не просто выход на орбиту, а «доказательство всему миру, что девушки могут создавать все, что захотят». Проект запущен фондом Kloop Media Foundation, базирующимся в Бишкеке и освещающим политику, коррупцию и нарушения прав человека. Kloop основан в 2007-м как медиашкола. Эта школа обеспечивает 14-27-летнюю молодежь всеми инструментами, необходимыми для освещения и проведения расследований.

Идея Кыргызской космической программы впервые возникла далеко от офиса Kloop в столице: все началось на конференции TED-2016 в Ванкувере (Канада), где Бектур Искендер, соучредитель Kloop, встретился с Алексом Макдональдом, руководителем программы новой космической инициативы NASA. Это было как раз в тот момент, когда Алекс Макдональд представил Бектуру Искендеру новый, низкий по стоимости спутник. Обучение по принципу «От равного равному» всегда играло важную роль для Kloop. Космическая программа стала следующим шагом, направленным на стимулирование независимого мышления среди молодых женщин.

Обратная реакция в социальных сетях была жесткой. Но за 18 месяцев, прошедших с момента объявления программы, восемь девушек, составляющих ядро команды, уже научились программировать, использовать платы Arduino и паять. Их конечная цель – построить первый спутник Кыргызстана, запуск которого запланирован на 2021 год.

В настоящее время команда изучает, как установить датчики и уловители на устройстве для измерения магнитных полей, температуры или перемещений. Команда получает $1 200 каждый месяц через онлайн-краудфандинговую платформу Patreon, а также индивидуальные гранты от Интерньюс – международной неправительственной организации по развитию СМИ. В общей сложности собрана половина необходимого бюджета в размере $300 000, большая часть которого пойдет на доставку спутника на орбиту.

Хотя сам запуск может показаться еще далеким, участницы программы преуспели в своей первой и самой важной цели – стать образцом для подражания целому поколению девочек в Кыргызстане.

Алина Анисимова, 20 лет

Алина начала играть с компьютерами с семи лет. С тех пор она не останавливалась. «Моя мама кричала на меня, потому что я часто ломала компьютер», – говорит она. Но хотя Алина любила исследовать, что же заставляет машины тикать, она изо всех сил старалась не отставать в учебе в профессиональном колледже, потому что не могла позволить себе ноутбук. Вместо этого она начала работать в кыргызском медиацентре Kloop, учась одновременно.

Когда Kloop Media решил запустить Кыргызскую космическую программу в начале 2018-го, Алина оказалась ее идеальным посланником. Другие тоже так думали, и к концу года она оказалась в списке ста вдохновляющих женщин по версии BBC.

«Я подала заявку на программу, как и все остальные, и только за две недели до ее начала узнала, что буду тренером, а не стажером, – шутит она. – Я хорошо разбираюсь в компьютерах, но спутники были чем-то пугающим». Предыдущий опыт Алины не означает, что она не была вытеснена из своей зоны комфорта, однако. По ее словам, труднее всего было работать администратором проекта и заниматься его продвижением, учиться говорить с незнакомыми людьми.

Анна Бойко, 20 лет

Анна обучалась переводам с немецкого, когда увидела рекламу Кыргызской космической программы в Facebook. Как и многие другие, она беспокоилась, что эта программа не для нее. «В детстве я росла на мультфильмах, где принцесса встретила принца, вышла замуж и родила детей, – сказала она. – И, возможно, это повлияло на меня. Возможно, именно об этом я и думала».

Только когда Анна прошла стажировку в IT-компании, она стала более уверенной в своих навыках. «Я поняла, что только самые лучшие люди могут работать с вычислительной техникой, но во время моей стажировки убедилась, что более способна, чем думала. Я тоже могу заниматься такими вещами», – отметила она. Анна присоединилась к Космической программе в августе 2018 года и бросила университет несколько месяцев спустя, сосредоточившись на физике, программировании и машинном обучении, а также на освоении практических навыков, таких как бюджетирование и публичные выступления.

Девушки управляют Космической программой самостоятельно с помощью наставников в стране и за рубежом. «В Кыргызстане никто не хочет работать в сфере STEM (наука, технологии, инженерия и математика), и даже если они это делают, большинство эмигрирует, – говорит Анна. – С помощью этого проекта мы хотим показать, что мы можем это делать и достичь целей здесь и сейчас».

Кызжибек Батырканова, 24 года

«Я провела несколько недель в советской постройке, где находится Кыргызская космическая программа», – сказала девушка. Неделю Кызжибек не было, и вдруг вся команда как будто потерялась без нее. «Она как наша мама», – смеются остальные. Жибек, как ласково называют ее девушки, – самый старший участник команды и программный директор. Как выпускница экономического факультета Американского университета в Центральной Азии, она также наиболее уверенно разговаривает по-английски.

«Я присоединилась к этому проекту, потому что всегда хотела сделать образование более доступным, особенно для детей, которые живут в отдаленных от столицы регионах», – отметила Кызжибек. Четверть населения Кыргызстана живет за чертой бедности, и трудности в значительной степени затрагивают жителей сельских районов. Родители Кызжибек были среди тех, кто переехал из села в 1990-е годы, оставив ее с обостренной оценкой возможностей, которые предоставил город. «Люди, которые живут в Бишкеке, имеют больше возможностей, даже прийти на такие курсы, как эти», – подчеркнула девушка.

С ноября Кызжибек хочет использовать полученные навыки, чтобы начать свою собственную программу по расширению прав и возможностей девочек в сельских районах. «Девочки даже не получают доступа к образованию из-за веры, что они должны выйти замуж вместо получения образования, – говорит она. – Мы хотим поговорить с лицами, принимающими решения в семьях, и убедить их, что для девочек экономически выгодно учиться и работать».

Айзада Каратаева, 20 лет

Айзада считает себя межсекционной феминисткой, что редкость в Кыргызстане. В Международный женский день она провела публичную лекцию о празднике, что он должен означать для женщин страны. Но иногда ей кажется, что она борется за безнадежное дело. «В феминистских кругах мы немного наивны, – поясняет девушка. – Мы считаем, что равенство необходимо, но на самом деле большая часть государства считает, что женщина – ничто без своего мужа».

Выросшая в «типичной советской семье» Айзада изо всех сил старалась, чтобы ее голос был услышан. Ее родители надеялись, что она станет врачом, и обеспечили ее поступление в медицинскую академию после окончания школы, как ее сестра. Через два года девушка бросила учебу. Ее родители, тогда жившие и работавшие во Владивостоке, не разговаривали с ней в течение полугода. «В Кыргызстане самая большая проблема заключается в том, что наши родители не учат нас следовать своей собственной мечте, принимать наши самостоятельные, продуманные решения», – говорит Айзада.

Вместо этого родственники часто оказывают давление на своих детей, особенно на дочерей, чтобы они следовали заранее выбранному пути. «Даже если чувствую себя равной с моим мужем, в день свадьбы все мои родственники пожелали, чтобы я уважала его, молчала, когда он говорит, и продолжила его род, – отмечает девушка. – Для них именно так выглядит счастье женщины».

Айдана Айдарбекова, 20 лет

«Большинство из нас бросают учебу», – шутит Айдана, когда я впервые встречаюсь с командой в их офисе в Бишкеке. Она бросила Китайский университет в Гонконге и предпочла участие в Кыргызской космической программе в сентябре 2018-го. Девушка услышала об этом плане несколько месяцев назад, но слишком нервничала, чтобы подать на участие в нем. Эта идея вызвала болезненные воспоминания о подготовке к Олимпиаде по математике в возрасте 14 лет с горсткой других одноклассниц. Когда они спросили, тратят ли они свое время на подготовку к соревнованиям, их учитель рассмеялся: «Девочки, почему вы беспокоитесь? Мальчики все равно вас превзойдут».

Айдана не участвовала в Олимпиаде и вскоре перестала заниматься математикой. «Может быть, именно тогда идея сделать что-то подобное зародилась во мне», – говорит она. Родители девушки тем временем все еще давят на нее, чтобы она вернулась в университет. Они обеспокоены тем, что если она не поспешит, то будет «слишком стара, чтобы выйти замуж» к моменту его окончания: средняя кыргызская невеста выходит замуж в возрасте 20 лет. «Но что, если я не хочу быть домохозяйкой? – отмечает Айдана. – Разве такой должна быть судьба каждой женщины?»

Бегайым Исакова, 18 лет

Для Бегайым Кыргызская космическая программа стала «знаком из вселенной». В детстве она мечтала стать космонавтом, поглощая биографию Илона Маска в изолированной школе-интернате в Джалал-Абаде. Прошло три года, и она уже встретилась с некоторыми важными космическими героями, в том числе с бывшим космонавтом Салижаном Шариповым и инженером-космонавтом NASA Камиллой Уордроп Аллейн. «Я всегда считала, что плохо разбираюсь в науке, – говорит девушка. – Я была не уверена в себе. Но встреча с людьми, которые работают в этой сфере, невероятно вдохновила меня».

Программа также изменила планы Бегайым на будущее. Будучи студенткой, она часто представляла себе переезд в Россию или Европу. Теперь она хочет остаться в Кыргызстане и планирует изучать телекоммуникации. «Мы все получим пользу от этой программы, но наибольшая выгода будет для Кыргызстана, – заметила девушка. – Это будет мотивировать будущие поколения нашей страны».

Автор текста и фото Clara Marchand

Перевод с английского Бермет Маликовой, internews.kg