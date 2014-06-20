Специалист по мониторингу и оценке

Бекзат Жээнбеков ранее работал в таких международных организациях как ОБСЕ и GIZ, где проводил работу по мониторингу и оценке. Также он имеет опыт работы по анализу объемных данных, созданию баз данных и в проведении опросов.

В рамках проекта Медиа–К в команде Интерньюс в КР , он координирует работу с региональным специалистом Интерньюс по

мониторингу и оценке, по разработке внутренних систем учета, которые будут интегрированы в систему управления информацией проекта.

Бекзат помогает команде проекта использовать систему управления

информацией для мониторинга и оценки отдельных субгрантов, а также мероприятий через регулярные обсуждения с советником по бизнесу, медиасоветником,

грант-менеджером и другими сотрудниками.

Он анализирует данные исследований аудитории, и нестет ответственность за их точный учет на всех этапах реализации проекта, в соответствии со стандартами качества USAID.