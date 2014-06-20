Менеджер по грантам

Нарынбек Сариев имеет обширный опыт работы в международных донорских организациях, включая Internews Network, ОБСЕ, Gold Fields, Handicap International и ICCO.

Ранее он три года был заместителем директора проекта «Поддержка общественного вещания». В настоящее время в качестве менеджера по грантам проекта Медиа – К, контролирует полный цикл предоставления грантов Институту Медиа Полиси, телеканалу «Ынтымак», пяти ключевым партнерам, а также курирует вопросы выдачи грантов на протяжении всего проекта Медиа — К.

Он поддерживает связь с партнерами в тесном сотрудничестве с директором, а также ответственен за обеспечение качества предоставляемых отчетов от партнеров и привлеченных консультантов.

Также он тесно работает с консультантом по бизнесу и контенту для повышения эффективности и устойчивости деятельности ключевых партнеров и любых других получателей гранта.