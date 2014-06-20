Продюсер по Кыргызстану проекта "Открытая Азия онлайн"

Наталья Тимирбаева работает в СМИ более 20 лет.

Занималась рекламными кампаниями, PR-коммуникациями, разработкой рекламных стратегий. В журналистике прошла, что называется, все ступени карьерной лестницы от рядового журналиста в газете «МСН» до главного редактора информационного-развлекательного портала Kaktus.media.

В разное время была заместителем главного редактора газеты «МСН», интернет-редакции www.vb.kg, шеф-редактором интернет-портала social.vb.kg.

Активно печаталась в российских изданиях.

Портал Kaktus.media — партнер Internews — является одним из самых популярных интернет-изданий на территории Кыргызстана и ярким примером независимой прессы на территории республики.