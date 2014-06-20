Бизнес-консультант

Назик Чекирова имеет два высших образования в области юриспруденции и финансов. До прихода в команду Интерньюс работала в сфере рекламного бизнеса.

За вклад в развитие законотворчества награждена Почетной грамотой Жогорку Кенеша (2009). В 2017 году за вклад в переход Кыргызской Республики на цифровое телерадиовещание награждена Почетной грамотой Правительства КР.

Назик Чекирова отвечает за помощь в разработке стратегических планов развития ключевых партнеров. Она консультирует по вопросам защиты и улучшения правовой среды для медиабизнеса, включая законодательство. Она проводит тренинги и координирует взаимодействие с местными СМИ, производственными студиями и другими субъектами медиа индустрии.

В рамках проекта Медиа-К, Назик проводит резиденции у ключевых партнеров по вопросам своей компетенции и оказывает помощь в интеграции данных исследования медиа аудитории в бизнес-планировании.

В тесном взаимодействии с директором проекта, занимается реализацией внедрения в Кыргызстане электронной системы медиа измерений – пиплметрии.