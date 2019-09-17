Делегация из Кыргызстана участвует в KYIV MEDIA WEEK

Впервые Кыргызстан представлен на главном медийном событии на Украине, самом крупном медиафоруме Центральной и Восточной Европы – KYIV MEDIA WEEK (KMW).

Делегация в составе представителей Интерньюс в КР, Ассоциации телерадиоорганизаций и Индустриального медиакомитета участвует в KYIV MEDIA WEEK. Этот форум проходит в Киеве с 16 по 19 сентября.

Директор Представительства Интерньюс Элина Каракулова на панельной дискуссии «Обзор рынков Молдовы, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана» рассказала участникам мероприятия о достижениях в отечественной медиаиндустрии, а также о вызовах, с которыми столкнулись представители рынка.

«Переход Кыргызстана на цифровое вещание, принятие ряда изменений в отраслевом законодательстве, внедрение электронной системы измерения телевизионной аудитории посредством пиплметров – это процессы последних нескольких лет, которые значительно поменяли телевизионный ландшафт. Усилились приоритеты в сторону производства и закупки качественного контента. Наряду с этим с появлением «валюты» на рынке мы ожидаем, что интерес международных рекламодателей к нашему рынку возрастет. Поэтому два ключевых вопроса для индустрии сейчас – что производить, о чем вещать и как это продавать», – отметила она.

Интеграция рынка Кыргызстана в международную медиасреду открывает возможности для обмена успешным опытом, потенциального партнерства с производителями контента, изучения практики деятельности индустриальных медиаобъединений в деле развития отрасли и увеличения емкости рекламного рынка.

В программе визита предусмотрены встречи с Индустриальным телевизионным комитетом, Независимой ассоциацией телерадиовещателей, Институтом массовой информации и ОО «Детектор медиа».

Кыргызская делегация также проводит встречи с известными производителями контента.

Фото internews.kg