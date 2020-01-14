Известный российский писатель, драматург и сценарист Александр Молчанов в конце прошлого года провел мастер-класс по сценарному мастерству в Бишкеке.

Интерньюс в Кыргызстане попросил его по окончании курса дать практические советы начинающим сценаристам.

И вот что он сказал:

«Первый совет – писать каждый день три страницы текста.

Второй совет – читать каждый день сто страниц художественного текста.

На самом деле этого достаточно для того, чтобы человек стал сценаристом или писателем, или драматургом, в зависимости от того, какое поприще вы выбираете.

Дело в том, что люди, которые хотят стать сценаристами или писателями, делают не то, что приведет их к этой карьере.

Они читают в соцсетях что-то про сценарное мастерство. Смотрят сериалы и думают, что они тем самым учатся.

Есть только два действия, которые действительно ведут к писательскому успеху: это каждый день писать и каждый день читать. Все.

Если вы это делаете, то все у вас будет в порядке. Если вы этого не делаете, никакое другое действие не сделает вас писателем».

Два простых совета от Молчанова: как стать сценаристом (видео)

Фото и видео internews.kg