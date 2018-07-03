I Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности пройдет в Бишкеке

4 июля в столице начинается I Центральноазиатский эдьютон – продвинутый методический семинар с участием преподавателей кафедр и факультетов журналистики, учителей школ и медиаспециалистов в области медиаграмотности из стран Центральной Азии.

Эдьютон – это мероприятие инновационного формата, свободная и креативная площадка, имеющая прикладной характер, нацеленная на получение новых знаний, обмен опытом, разработку идей и проектов по распространению медиаграмотности, цифровой грамотности и критического мышления.

Его основная цель – совместное создание образовательных проектов, способствующих распространению медиаграмотности среди старшеклассников, студентов и представителей местных сообществ.

В рамках эдьютона участники узнают о существующих инициативах в области медиаграмотности и совместно с менторами изучат, как их можно применить в центральноазиатском и страновых контекстах.

Главные эксперты – менторы:

Иван Печишев , медиатренер, доцент Пермского университета, директор «Содружества преподавателей новых медиа», автор концепции эдьютона;

, медиатренер, доцент Пермского университета, директор «Содружества преподавателей новых медиа», автор концепции эдьютона; Сергей Горбачев , член коллегии Министерства образования и науки Украины, директор специализированной школы I-III ступеней №148 им. Ивана Багряного в Киеве, преподаватель зарубежной литературы, тренер по медиаграмотности;

, член коллегии Министерства образования и науки Украины, директор специализированной школы I-III ступеней №148 им. Ивана Багряного в Киеве, преподаватель зарубежной литературы, тренер по медиаграмотности; Айсте Жилинскиене , член правления Балтийского центра развития СМИ, председатель Ассоциации сетевых СМИ Литвы;

, член правления Балтийского центра развития СМИ, председатель Ассоциации сетевых СМИ Литвы; Асомиддин Атоев , консультант по цифровой безопасности CyberSAR;

, консультант по цифровой безопасности CyberSAR; Артем Горяйнов, технический специалист проекта CyberSAR.

На эдьютоне участники разработают концепции проектов, способствующих поддержке и распространению передовых практик, распространению медиаграмотности, цифровой грамотности и критического мышления. Эти проекты нацелены на студентов факультетов журналистики, школьников, гражданских активистов и сотрудников СМИ.

По результатам эдьютона независимое жюри отберет пять лучших проектов, которые получат финансовую поддержку.

Это могут быть публичные мероприятия, семинары/встречи на уровне местных общин, конкурсы для школьников/молодых людей, способствующие распространению медиаграмотности, цифровой грамотности и критического мышления, а также разработка и запуск пилотных сайтов и приложений, продвигающих критическое медиапотребление в школах, университетах и сообществах.

В рамках проекта организуют два центральноазиатских эдьютона, в которых примут участие не менее 60 представителей школ, вузов и медиасообщества. Планируется предоставить 10 малых грантов для поддержки проектов по медиаграмотности, цифровой грамотности и критическому мышлению.

I Центральноазиатский эдьютон организован в рамках регионального проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Проект нацелен на поддержку национальных и региональных инициатив, способствующих распространению медиаграмотности и построению мира и стабильности в Центральной Азии, через повышение потенциала журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов в вопросах производства качественного медиаконтента, а также повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и простых граждан.

Эдьютон пройдет в гостинице «Сити Отель» с 4 по 6 июля 2018 года.

За дополнительной информацией обращайтесь к директору проекта Фарходу Рахматову по электронной почте frahmatov@internews.org или по тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 305).