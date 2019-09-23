Мультсериал «Кыз кыял» начнут показывать на ТВ и в социальных сетях

Показ анимационного мини-сериала «Кыз кыял» начат с 23 сентября 2019 года на телеканале «Баластан».

Это поучительные истории девушек о необходимости высшего образования для развития и будущего.

Сериал создан анимационной студией WHITE PAPER в рамках проекта «Медиа-К» по поддержке производства качественного контента.

Стартует и информационная кампания в социальных сетях, где также будут показываться мини-серии для большего охвата молодежной аудитории, которая не смотрит ТВ.

Грантополучатели получили менторскую поддержку со стороны команды Интерньюс в процессе создания сериала.

Все видеоматериалы, созданные в рамках грантовой поддержки, после выхода в эфир или публикации в онлайн-изданиях (в зависимости от вида контента) будут загружены на платформу по обмену контентом TVexchange.asia.

Весь контент, произведенный в рамках грантовой помощи, подлежит открытому лицензированию Creative Commons, что предполагает бесплатное копирование и его дальнейшее распространение после того, как программы будут полностью показаны в эфире или представлены на платформе отобранного СМИ.