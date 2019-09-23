Мультсериал «Кыз кыял» начнут показывать на ТВ и в социальных сетях
Показ анимационного мини-сериала «Кыз кыял» начат с 23 сентября 2019 года на телеканале «Баластан».
Это поучительные истории девушек о необходимости высшего образования для развития и будущего.
Сериал создан анимационной студией WHITE PAPER в рамках проекта «Медиа-К» по поддержке производства качественного контента.
Стартует и информационная кампания в социальных сетях, где также будут показываться мини-серии для большего охвата молодежной аудитории, которая не смотрит ТВ.
Грантополучатели получили менторскую поддержку со стороны команды Интерньюс в процессе создания сериала.
Все видеоматериалы, созданные в рамках грантовой поддержки, после выхода в эфир или публикации в онлайн-изданиях (в зависимости от вида контента) будут загружены на платформу по обмену контентом TVexchange.asia.
Весь контент, произведенный в рамках грантовой помощи, подлежит открытому лицензированию Creative Commons, что предполагает бесплатное копирование и его дальнейшее распространение после того, как программы будут полностью показаны в эфире или представлены на платформе отобранного СМИ.