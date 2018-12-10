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Стипендиаты Интерньюс по дата-журналистике осветили проблемы судебной системы КР

10 декабря 18
Теги: визуализация данныхжурналистика данныхстипендиаты

Стипендиаты Интерньюс в КР по дата-журналистике Анна Капушенко и Савия Хасанова опубликовали в Kloop.kg исследование с инфографикой «Вы предстали перед судом в Кыргызстане? Сочувствуем – скорее всего, вы получите срок», в котором данные показывают обвинительную направленность большинства судебных решений, принимаемых судами в республике.

Полный текст можно посмотреть ниже:

 

Вы предстали перед судом в Кыргызстане? Сочувствуем — скорее всего, вы получите срок

kloop.kg

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