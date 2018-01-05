Изменение стратегии помогло Público увеличить аудиторию на 40 процентов

Многим онлайн-изданиям в Кыргызстане будет полезно узнать опыт испанского сайта Público, сумевшего переориентироваться и найти свою нишу на медиарынке, заметно расширив аудиторию.

Предлагаем ознакомиться со свежей публикацией от Международной журналистской сети и бывшего редактора сайта ijnet.org Майт Фернандес (Maite Fernandez).

Когда Вирджиния Алонсо заняла должность директора Público, она приняла решение которое многим могло показаться слишком радикальным, если не самоубийственным: она решила, что веб-сайту следует отказаться от спортивного раздела. В такой стране, как Испания, где к футболу относятся со священным трепетом – почти как к походу в церковь, решение не освещать события мира футбола могло быть воспринято как святотатство.

«В отличие от остальных медиа, мы решили не освещать спортивные события. Мы не рассказываем о футболе или о других видах спорта», – поясняет Алонсо.

По ее словам, Público обращается к спортивным событиям только в контексте других, интересных для редакции, тем или если происходит что-то очень важное. Например, если испанские спортсмены выигрывают мировые чемпионаты.

Отказ от спортивной секции стал частью более широкой стратегии, целью которой было избавиться от контента, не привлекающего большого внимания аудитории, но требующего значительных временных затрат.

«Когда я начала работать, у нас была небольшая команда, каждый член которой занимался всем понемногу, – рассказывает Алонсо, начавшая работать в Público в октябре 2016 года – к этому времени у нее уже был опыт работы в таких медиа, как 20Minutos и El Mundo. – И было непонятно, куда смотреть. Когда все занимаются всем, внимание рассеивается, и кажется: что бы вы ни делали, этого недостаточно».

Команда этой небольшой редакции с самого начала планирует, как им рассказывать ежедневные истории, ведь они выпускают всего несколько материалов каждый день.

«Для нас очень важно, чтобы истории были очень-очень хорошо сфокусированы на теме», – говорит директор Público.

Одной из первых целей реновации сайта было сужение фокуса материалов. Чтобы добиться этого, Алонсо и ее команда выбрали темы, которые они будут освещать: важным критерием такого отбора стал вопрос: соответствует ли тема основному направлению редакции. Такие темы они назвали «флажками Público».

«Мы открыто рассказали читателям об этих «флажках», опубликовав посвященную этой теме статью. Мы сказали: вот темы, которые для нас важны, и наши публикации будут иметь к ним отношение», – отмечает Алонсо.

Редакционная стратегия организована вокруг новых тематических зон: женщины, окружающая среда, бюджетные средства, уязвимые слои населения, права личности, цифровые права, а также политика и расследовательская журналистика и др.

«Наша небольшая команда работает с информацией, которую мы получаем из новостных агентств и социальных медиа. Это не наша собственная информация, но она всегда должна иметь отношение к нашим «флажкам», – поясняет глава испанского сайта.

Сосредоточенность редакции на этих тематических зонах помогла определить роли и повысить трафик.

«Мы увидели необыкновенные перемены в уровне заинтересованности нашей аудитории не только из-за выбора «флажков». Мы дополнили нашу стратегию и другими вещами», – замечает Алонсо.

Положительные перемены: использование SEO (поисковой оптимизации) и социальных медиа

Другой задачей, к решению которой стремилась Алонсо, было профессиональное использование редакцией социальных медиа. Редакция начала ставить в расписание на выходные публикацию постов в социальных медиа, отслеживать наиболее популярный контент и создавать на его основе трансляции Facebook Live.

«Мы начали использовать инструмент EzyInsights, с которым очень удобно работать. Он позволяет отследить, что работает для других новостных организаций. Основываясь на этой информации, мы сформулировали стратегию того, какой контент следует выкладывать в Facebook», – говорит директор Público.

Кроме того, она наняла на работу консультанта по SEO для улучшения позиции публикуемого сайтом контента и провела редизайн версии сайта для настольных компьютеров и мобильных устройств.

Намеченный план выполнен к январю. По словам Алонсо, благодаря всем переменам аудитория сайта выросла на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Большая прозрачность

Другой проект, которым занимается Алонсо, – инструмент, дающий возможность отслеживать информацию. В эпоху фейковых новостей цель инструмента Transparent Reporting Tool (TJTool) – открыть для аудитории редакционный процесс: начиная с принятия решений о том, о какой истории рассказать и какому журналисту доверить эту работу, и заканчивая тем, почему редакция решила выбрать именно эти, а не другие источники информации.

Инструмент, до сих пор находящийся в стадии разработки, использует открытый исходный код, поэтому его смогут использовать и другие новостные организации. TJTool поддерживается Google, а Google Digital News Initiative назвала его одним из самых инновационных инструментов в Европе.

«Это превосходное упражнение в прозрачности, – добавляет глава сайта. – Мы, медиа, требуем прозрачности от государственных органов, но мы сами не используем принципы прозрачности в своей работе».

Источник: ijnet.org