Проект: Поддержка общественного вещания

Интерньюс осуществляет 36-месячный проект «Совершенствование информационных ресурсов в Кыргызстане: Поддержка общественного телерадиовещания и независимых он-лайн медиа».

Проект нацелен на:

— усиление потенциала и возможностей Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана (ОТРК):

Интерньюс взаимодействует с ОТРК, чтобы помочь в переходе к формату подлинного общественного вещателя. Успешная трансформация укрепит независимость ОТРК от правительства, повысит его профессиональный потенциал, чтобы информировать население правдиво и ответственно по важнейшим вопросам и событиям.

— расширение альтернативных информационных источников:

Интерньюс поддерживает Diesel Forum, самую популярную онлайн-платформу в Кыргызстане, чтобы усилить сервера для хранения информации, создать зеркальный сайт с хостингом за пределами Кыргызстана, и предоставить посетителям дополнительные услуги, такие как чаты. Интерньюс также оказывает поддержку ОФ Доор-Медиа с проектом «Куш Кабар».

Проект осуществляется с использованием следующих подходов:

1. Реализация разноплановых мероприятий, таких как: ситуационный анализ, содействие в разработке Стратегии, обучение, индивидуальное консультирование и ознакомительные поездки, конечная цель которых — оптимизировать структуру ОТРК, ее идеологию, повысить профессиональную готовность ее штата для формирования подлинной общественной службы вещания.

2. Расширение возможностей ОТРК, ее ключевых управленцев, для эффективного управления процессами кардинального реформирования – финансовой системы, организационной структуры, менеджмента, технической составляющей.

3. Интеграция новых информационных технологий и расширение аудитории партнеров проекта путем создания конвергентных ньюс-румов (news room) на ОТРК, работы с новыми медиапартнерами, чтобы дать им возможность использовать новейшие технологии для укрепления и расширения взаимодействия с аудиторией.

4. Внедрение гендерного аспекта в содержание программ, внутренней политики ОТРК, в процессы принятия решений, в менеджмент компании.

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