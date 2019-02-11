Дата-истории. Чем опасен отказ от прививок?

В Кыргызстане за два года в разы выросло число отказников от прививок. Родители по религиозным мотивам не прививают своих младенцев. Чем грозит отказ от вакцинации 9 тысяч детей для страны с шестимиллионным населением?

Об этом история стипендиатов по дата-журналистике (на кыргызском языке) «КЫРГЫЗСТАНДА ЭМДӨӨДӨН БАШ ТАРТКАНДАРДЫН САНЫ ЭКИ ЭСЕГЕ ӨСТҮ. БУЛ ЭМНЕ ҮЧҮН КООПТУУ?» Ныяза Ташматова и Мырзайым Жаныбек кызы при содействии менторов Алтынай Мамбетовой и Анастасии Валеевой.