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Дата-истории. Чем опасен отказ от прививок?

11 февраля 19
Теги: дата журналистикажурналистика данныхСтипендиальная программастипендиаты

В Кыргызстане за два года в разы выросло число отказников от прививок. Родители по религиозным мотивам не прививают своих младенцев. Чем грозит отказ от вакцинации 9 тысяч детей для страны с шестимиллионным населением?

Об этом история стипендиатов по дата-журналистике (на кыргызском языке) «КЫРГЫЗСТАНДА ЭМДӨӨДӨН БАШ ТАРТКАНДАРДЫН САНЫ ЭКИ ЭСЕГЕ ӨСТҮ. БУЛ ЭМНЕ ҮЧҮН КООПТУУ?» Ныяза Ташматова и Мырзайым Жаныбек кызы при содействии менторов Алтынай Мамбетовой и Анастасии Валеевой.

Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткандардын саны эки эсеге өстү. Бул эмне үчүн кооптуу?

 

 

 

 

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