Дата-история. «Терпи!» Как домашнее насилие разбивает судьбы и гасит мечты

Стипендиаты Интерньюс в Кыргызстане по дата-журналистике Айдай Беделбек кызы и Саадат Төлөгөнова подготовили серьезное исследование причин домашнего насилия в стране и провели анализ статистики на основе открытых данных за последние пять лет.

История «ЧЫДА». ҮЙ-БҮЛӨДӨГҮ ЗОМБУЛУК БАЛДАРДЫН ҮМҮТҮН ӨЧҮРҮП, ТАГДЫРЫН ТАЛКАЛАЙТ» была опубликована на сайте http://yntymak.kg/

«Терпи!» Как домашнее насилие разбивает судьбы и гасит мечты»

На русском языке статья была опубликована на kloop.kg

Весной этого года в Джалал-Абаде была избита двухлетняя девочка, которая поступила в больницу в тяжелом состоянии, а затем умерла.

Экспертиза показала, что малышку избивали в течение длительного времени. После в качестве подозреваемой была привлечена ее родная бабушка по матери. В этом исследовании авторы попытались проанализировать причины роста насилия в отношении несовершеннолетних и создали базу данных, чтобы объяснить и представить картину существующей проблемы.

По материалам СМИ было собрано более 200 случаев убийств и изнасилований детей за последние пять лет.

Многие помнят историю 2015-го, когда двухлетний Ибрагим был покалечен близкими родственниками и долго находился в коме. В 2019 году он должен был пойти в 1-й класс, но в своем умственном и физическом развитии мальчик серьезно отстал от своих сверстников. Ребенок всегда будет нуждаться в чужой помощи. Он останется инвалидом и не сможет самостоятельно ходить. Приемная мать будет получать социальную помощь на его содержание. Дядя получил пожизненный срок, а его жена осуждена на 15 лет.

К сожалению, Ибрагим – не единственная жертва домашнего насилия. По данным Генеральной прокуратуры, в течение последних пяти лет наблюдается всплеск насилия в отношении детей.

В 2014 году было зарегистрировано 143 случая, а в 2018-м – 187. За девять месяцев этого года зафиксировано 255 фактов насилия в отношении детей.

Анализ сведений показал, что 2/3 случаев насилия в отношении детей совершают родители и близкие родственники и 1/3 – незнакомые, случайные люди.

Специальный доклад омбудсмена КР дает ответ о причинах домашнего насилия:

Как правило, насилие происходит в семьях, где родители не имеют профессионального или высшего образования.

В каждой второй семье, где было насилие, один из родителей – безработный.

Две трети семей живут в бедности.

Трое из пяти детей – сироты либо имеют только одного родителя.

Большинство семей – немногодетные, в основном один-два ребенка.

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