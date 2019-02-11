Дата — журналистика. Рассказ о проблеме детской инвалидности с помощью данных

Стипендиаты Интерньюс по дата-журналистике подготовили историю «Кто виноват в том, что шестилетняя Сабина умеет только ползать» с использованием данных и показали проблему детей с инвалидностью и их родителей в Кыргызстане.

По данным Национального статистического комитета, самая частая причина (половина всех случаев!), по которой дети не ходят сегодня в школу, – это именно инвалидность.

Полностью прочитать статью можно ниже по ссылке:

kaktus.media

Текст и инфографику подготовили Азамат Касыбеков, Азизбек Джаналиев, Анастасия Валеева и Марина Сколышева.

Публикация подготовлена в рамках стипендиальной программы по дата- журналистике проекта «Медиа-К», реализуемого Интерньюс при финансовой поддержке ЮСАИД в Кыргызской Республике в партнерстве со Всемирным банком и Германским институтoм развития IDEM.