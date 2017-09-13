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Журналисты могут подать заявки на стипендию для обучения в Великобритании

13 сентября 17

Стипендиальная программа Гейтса (Gates Cambridge Scholarship), финансируемая Фондом Билла и Мелинды Гейтс, дает возможность студентам всех стран, кроме Великобритании, пройти обучение в любой постдипломной программе Кембриджского университета.

Успешные кандидаты должны демонстрировать прекрасный лидерский потенциал и желание делать жизнь других людей лучше.

В стипендию входит оплата стоимости обучения в Кембридже, авиабилетов, виз, пособия на проживание семьи и др.

Заявки принимаются до 12 октября для жителей США и до 6 декабря для претендентов из других государств.

  • Заявление на стипендию «Gates Cambridge» могут подать граждане любой страны за пределами Соединенного Королевства.

Заявки подаются на получение одного из следующих курсов дневного обучения в Кембриджском университете:

  • PhD (трехгодичная исследовательская степень);
  • MSc или MLitt (двухгодичная исследовательская степень);
  • Один год последипломного курса (например, MPhil, LLM, MASt, диплом, MBA и т. д.).

Курсы, которые НЕ имеют права на получение стипендий от «Гейтса Кембриджа»:

  • BA (undergraduate);
  • BA affiliated (a second BA);
  • MBBChir Clinical Studies;
  • MD Doctor of Medicine degree (6 years, part-time);
  • Part-time degrees;
  • Non-degree courses.

Для получения дополнительной информации нажмите сюда.

 

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