Журналисты могут подать заявки на стипендию для обучения в Великобритании
Стипендиальная программа Гейтса (Gates Cambridge Scholarship), финансируемая Фондом Билла и Мелинды Гейтс, дает возможность студентам всех стран, кроме Великобритании, пройти обучение в любой постдипломной программе Кембриджского университета.
Успешные кандидаты должны демонстрировать прекрасный лидерский потенциал и желание делать жизнь других людей лучше.
В стипендию входит оплата стоимости обучения в Кембридже, авиабилетов, виз, пособия на проживание семьи и др.
Заявки принимаются до 12 октября для жителей США и до 6 декабря для претендентов из других государств.
- Заявление на стипендию «Gates Cambridge» могут подать граждане любой страны за пределами Соединенного Королевства.
Заявки подаются на получение одного из следующих курсов дневного обучения в Кембриджском университете:
- PhD (трехгодичная исследовательская степень);
- MSc или MLitt (двухгодичная исследовательская степень);
- Один год последипломного курса (например, MPhil, LLM, MASt, диплом, MBA и т. д.).
Курсы, которые НЕ имеют права на получение стипендий от «Гейтса Кембриджа»:
- BA (undergraduate);
- BA affiliated (a second BA);
- MBBChir Clinical Studies;
- MD Doctor of Medicine degree (6 years, part-time);
- Part-time degrees;
- Non-degree courses.
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