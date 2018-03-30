Экологический центр ищет консультанта по СМИ

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) ищет международного консультанта по вопросам повышения потенциала специалистов средств массовой информации региона.

Центр объявил краткосрочную вакансию до сентября 2018 года. Требуется международный консультант (или компания) по вопросам повышения потенциала специалистов СМИ Центральной Азии для дистанционной работы и проведения тренингов.

Основная цель задания — содействовать профессиональному росту работников СМИ стран Центральной Азии в сфере изменения климата и обеспечить более полноценное освещение данной тематики в регионе и за его пределами.

При исполнении своих обязанностей международный консультант должен руководствоваться принципами проектного документа стратегии по связям с общественностью и вовлечению заинтересованных сторон. Он будет отвечать за оказание поддержки региональной координационной группы в ходе реализации нижеследующих мероприятий:

предоставление методологии и консультаций для проведения исследования имеющегося уровня знаний и опыта у специалистов в области СМИ в вопросах изменения климата, опыта в освещении данной тематики (к примеру, проведение оценки реализованных другими партнерами/проектами в прошлом подобных тренингов по повышению потенциала и обмена опытом в сфере изменения климата и охраны окружающей среды в Центральной Азии);

выявление пробелов в знаниях/навыках, отбор для участия в тренинге заинтересованных в освещении тематики представителей основных СМИ из пяти государств Центральной Азии (минимум по пять человек от каждой страны);

разработка модуля для тренинга на основании результатов проведенного исследования, выполненного согласно описанию, приведенному выше (1);

проведение двухдневного регионального интерактивного тренинга с использованием лекционных занятий, презентаций экспертов, примеров из практики и упражнений, в комплексе позволяющих творчески подойти к повышению компетенции обучаемых специалистов;

организация ознакомительной поездки на пилотную территорию по реализации проектных мероприятий CAMP4ASB (на третий день тренинга) для выполнения участниками практических заданий для подготовки публикаций, теле- или радиовещательных материалов с целью оценки приобретенных ими на тренинге навыков;

открытое конструктивное обсуждение потенциальных тем для будущего освещения в медиа в контексте приоритетности той или иной тематики для соответствующих государств и представляющих их работников СМИ;

оценка компетенции участников обучения до и после проведения тренинга, отражение результатов проделанной работы в соответствующих отчетах.

Подробное резюме на русском и английском языках и сопроводительное письмо следует отправить по электронной почте специалисту по закупкам проекта CAMP4ASB Санжару Мустафину не позже 2 апреля 2018 года (e-mail: SMustafin@carececo.org, proclimate@carececo.org).

Более подробно о техническом задании можно посмотреть на сайте организации.