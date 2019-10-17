Интерньюс ищет координатора молодежных инициатив

Интерньюс в КР объявляет прием заявок на позицию координатора молодежных инициатив в рамках нового проекта «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом.

Координатор молодежных инициатив отвечает за разработку и запуск региональных онлайн- и офлайн-кампаний для молодежи Центральной Азии. Он будет координировать организацию мероприятий в рамках компонента проекта по молодежным инициативам, предлагаемую программу наставничества для отобранных молодежных проектов в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Координатор подотчетен региональному директору проекта.

Расположение: город Бишкек или Алматы, или Душанбе.

Условия: полная занятость.

Заработная плата: от 1 500 до 1 800 евро в месяц в зависимости от результатов интервью.

Дедлайн – до 18.00 7 ноября 2019 года.

Краткое описание должностных обязанностей:

вовлечение в деятельность проекта заинтересованных сторон, в том числе молодежных организаций, сообществ, инфлюенсеров/лидеров мнений среди молодежи в странах ЦА и др.;

координация организации мероприятий на национальном и региональном уровнях;

координация программы наставничества проектов для отобранных молодежных проектов в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане;

оказание поддержки деятельности программы по развитию потенциала среди молодежных организаций, сообществ, инфлюенсеров/лидеров мнений среди молодых людей в странах ЦА в целях эффективного использования средств проекта;

координация и администрирование грантовых программ финансирования отобранных проектных идей;

обеспечение качества исполнения проектных идей в целях эффективной реализации и использования средств проекта;

подготовка описательных отчетов о реализации проектных идей;

способствовать выявлению пробелов, проблем и извлеченных уроков при реализации проектных идей;

способствовать проведению других мероприятий;

другие обязанности по мере необходимости.

Требования к кандидату:

высшее образование в области социальных наук, международных отношений, политологии, миростроительства или смежных областях;

опыт координации молодежных и других проектов в области миростроительства – не менее трех лет;

опыт работы в международных организациях;

свободное владение русским языком, знание языков Центральной Азии и английского является преимуществом;

знание вопросов миростроительства, навыки работы с молодежью, опыт двусторонних и/или многосторонних переговоров;

практический опыт в содействии и подготовке кадров, развитии лидерства и разработке стратегии.

Как подать заявку

Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu до 18.00 7 ноября этого года.

В сопроводительном письме опишите вашу заинтересованность в данной позиции и соответствие вашего предыдущего опыта и навыков требованиям, указанным выше.

Фото bilim.akipress.org/ru/news:1548528