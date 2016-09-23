У нас вакансия! Ищем медиасоветника по производству контента.

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Интерньюс ищет медиасоветника по производству контента в свою команду.

Куда?

В наш бишкекский офис.

О чем это?

В трехгодичном проекте Интерньюс «Медиа-К» мы работаем с ключевыми партнерами – это местные СМИ, которых мы отбираем по конкурсу и затем помогаем им улучшить производство контента, делать его интересным и продаваемым.

В команде работают четыре медиасоветника: по бизнесу и рекламе, технике, онлайн-направлению и производству контента. Все это делается для того, чтобы наши медиа производили качественный нужный продукт, умели хорошо его продавать и были финансово самостоятельными и успешными. Работа командная, интенсивная, непредсказуемая и интересная.

Интерньюс ежегодно проводит Индустриальный форум «Медиа топтоо» и конкурс среди журналистов на премию «Стремление», которые требуют вовлечения всех сотрудников команды, в том числе и советника по контенту.

В чем суть работы?

Медиасоветник по контенту должен помогать нашим ключевым партнерам (это шесть-семь разных местных СМИ в год) понимать, какой контент они производят, для кого, насколько качественно и каким образом его распространяют.

Медиасоветник должен делать свою работу по улучшению контента ключевых партнеров согласованно, в тесной командной работе с тремя другими тематическими советниками, а также с координатором по контентным грантам и тренингам.

Основные обязанности:

регулярный мониторинг контента ключевых партнеров на предмет качества и соответствия профессиональным стандартам журналистики;

предоставление сотрудникам редакций ключевых партнеров регулярных консультаций на русском и кыргызском языках в целях улучшения качества производимого ими контента;

проведение резиденций на местах для повышения потенциала журналистов и качества контента ключевых партнеров;

оказание профессиональной поддержки и введение ключевых партнеров в отраслевые события, где будут представлены новые форматы и высококачественный медиаконтент;

участие в подготовке и реализации всех осуществляемых в рамках проекта «Медиа-К» мероприятий, включая конференцию, медиаярмарку, тренинги, круглые столы и др.

В процессе работы в проекте возникает множество интересных для рынка вызовов и партнерских мероприятий. Главное – подключаться с радостью, скучно не будет!

Требования к кандидатам:

опыт работы в телевизионной журналистике не менее пяти лет;

опыт в производстве мультимедийных материалов;

опыт проведения профессиональных тренингов;

обязательное владение кыргызским и русским языками;

компьютерная грамотность;

инициативность;

коммуникабельность, умение работать в команде.

Как подать заявку?

Отправьте резюме, две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум страница) на электронный адрес kg-jobs@internews.org до 18.00 28 августа 2018 года.

Опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции/вакансии и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности и нашей команды.