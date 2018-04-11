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Интерньюс ищет специалиста технической поддержки в новый проект

11 апреля 18

В рамках нового проекта Интерньюс объявляет вакансию на позицию специалиста технической поддержки (Helpdesk), который будет оказывать техподдержку сотрудникам для обеспечения бесперебойной реализации мероприятий и другой деятельности.

Позиция: специалист технической поддержки (Helpdesk)

Расположение: Бишкек

Подотчетен директору проекта

Условия: полная занятость.

Краткое описание должностных обязанностей:

  • установка и настройка программного обеспечения (Windows 10, MS Office – 2016 и др.);
  • полная поддержка пользователей корпоративной сети (Helpdesk);
  • ведение инвентаризации;
  • подбор, закупка офисной техники;
  • организация процесса ремонта;
  • ведение документации;
  • разработка инструкций и мануалов для сотрудников;
  • подготовка рабочих мест для новых сотрудников;
  • покупка и замена расходных материалов;
  • контроль за процессом закупки оборудования;
  • техническая поддержка проводимых мероприятий (конференции, хакатоны и т. д.).

Требования к кандидату:

  • опыт работы от одного года в сфере информационных технологий (системное администрирование, Helpdesk);
  • знание линейки Windows Desktop, MacOS на уровне администратора;
  • знание современной техники на «железном» уровне, умение сделать диагностику и определить неисправность;
  • организация работы через удаленный доступ;
  • владение английским языком на разговорном уровне (умение объяснить мысль и понять другого человека, читать и понимать технические руководства);
  • ответственность, коммуникабельность, желание вникать в процессы компании и развиваться.

Желательно знание принципов построения сетевых инфраструктур для корпоративных сетей.

Как подать заявку

Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум 1 стр.) на электронный адрес toganov@internews.org до 17.00 20 апреля 2018 года.

Опишите, почему вы заинтересованы работать на этой позиции и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.

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