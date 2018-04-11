Интерньюс ищет специалиста технической поддержки в новый проект

В рамках нового проекта Интерньюс объявляет вакансию на позицию специалиста технической поддержки (Helpdesk), который будет оказывать техподдержку сотрудникам для обеспечения бесперебойной реализации мероприятий и другой деятельности.

Позиция: специалист технической поддержки (Helpdesk) Расположение: Бишкек Подотчетен директору проекта Условия: полная занятость.

Краткое описание должностных обязанностей:

установка и настройка программного обеспечения (Windows 10, MS Office – 2016 и др.);

полная поддержка пользователей корпоративной сети (Helpdesk);

ведение инвентаризации;

подбор, закупка офисной техники;

организация процесса ремонта;

ведение документации;

разработка инструкций и мануалов для сотрудников;

подготовка рабочих мест для новых сотрудников;

покупка и замена расходных материалов;

контроль за процессом закупки оборудования;

техническая поддержка проводимых мероприятий (конференции, хакатоны и т. д.).

Требования к кандидату:

опыт работы от одного года в сфере информационных технологий (системное администрирование, Helpdesk);

знание линейки Windows Desktop, MacOS на уровне администратора;

знание современной техники на «железном» уровне, умение сделать диагностику и определить неисправность;

организация работы через удаленный доступ;

владение английским языком на разговорном уровне (умение объяснить мысль и понять другого человека, читать и понимать технические руководства);

ответственность, коммуникабельность, желание вникать в процессы компании и развиваться.

Желательно знание принципов построения сетевых инфраструктур для корпоративных сетей.

Как подать заявку

Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум 1 стр.) на электронный адрес toganov@internews.org до 17.00 20 апреля 2018 года.

Опишите, почему вы заинтересованы работать на этой позиции и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.