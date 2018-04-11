Интерньюс ищет специалиста технической поддержки в новый проект
В рамках нового проекта Интерньюс объявляет вакансию на позицию специалиста технической поддержки (Helpdesk), который будет оказывать техподдержку сотрудникам для обеспечения бесперебойной реализации мероприятий и другой деятельности.
Позиция: специалист технической поддержки (Helpdesk)
Расположение: Бишкек
Подотчетен директору проекта
Условия: полная занятость.
Краткое описание должностных обязанностей:
- установка и настройка программного обеспечения (Windows 10, MS Office – 2016 и др.);
- полная поддержка пользователей корпоративной сети (Helpdesk);
- ведение инвентаризации;
- подбор, закупка офисной техники;
- организация процесса ремонта;
- ведение документации;
- разработка инструкций и мануалов для сотрудников;
- подготовка рабочих мест для новых сотрудников;
- покупка и замена расходных материалов;
- контроль за процессом закупки оборудования;
- техническая поддержка проводимых мероприятий (конференции, хакатоны и т. д.).
Требования к кандидату:
- опыт работы от одного года в сфере информационных технологий (системное администрирование, Helpdesk);
- знание линейки Windows Desktop, MacOS на уровне администратора;
- знание современной техники на «железном» уровне, умение сделать диагностику и определить неисправность;
- организация работы через удаленный доступ;
- владение английским языком на разговорном уровне (умение объяснить мысль и понять другого человека, читать и понимать технические руководства);
- ответственность, коммуникабельность, желание вникать в процессы компании и развиваться.
Желательно знание принципов построения сетевых инфраструктур для корпоративных сетей.
Как подать заявку
Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум 1 стр.) на электронный адрес toganov@internews.org до 17.00 20 апреля 2018 года.
Опишите, почему вы заинтересованы работать на этой позиции и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.