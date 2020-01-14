Интерньюс объявляет вакансию на должность офис-менеджера
Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике объявляет о вакансии на должность офис-менеджера.
Документы принимаются до 17.00 20 января 2020 года.
Краткое описание должностных обязанностей:
· обеспечивает подготовку и организацию работы офиса;
· организует подготовку документов, материалов, информации, необходимых для работы офиса;
· разрабатывает и ведет бюджет расходов на офисные нужды;
· организует обеспечение офиса всеми необходимыми принадлежностями; ведет учет канцелярских принадлежностей и осуществляет необходимые платежи;
· осуществляет контроль за надлежащим состоянием офисного оборудования;
· организует встречи, приглашения, регистрацию и другие мероприятия для посетителей, гостей, делегаций и партнеров в офисе;
· координирует работы по ведению делопроизводства (оформление, регистрация, прохождение, хранение и извлечение документации в соответствии со стандартами делопроизводства), организует документооборот офиса;
· обеспечивает логистику офиса, заказывает авиабилеты для сотрудников, гостей и участников, координирует работу по встрече и отправке в аэропорт, осуществляет бронирование и заказ гостиниц, ведет расчеты с поставщиками;
· обеспечивает логистику мероприятий офиса, тренингов, семинаров, форумов;
· осуществляет все процедуры по оформлению виз и регистрации гостей офиса;
· составляет протоколы собраний офиса и ведет электронный и печатный архив протоколов;
· координирует завершение работы офиса и подготовку к новому рабочему дню;
· при необходимости осуществляет перевод с русского на английский язык и наоборот.
Требования:
· не менее двух лет опыта работы офис-менеджером (желательно в международных организациях или НПО);
· хорошее знание устного и письменного английского, кыргызского и русского языков;
· опытный пользователь компьютерной и оргтехники;
· высокая самоорганизация, способность разрабатывать и выполнять планы и определять приоритеты;
· хорошие коммуникативные навыки;
· умение работать в команде и самостоятельно;
· опыт в организации мероприятий, координации логистических работ;
· навыки по ведению деловой переписки и составлению отчетов;
· базовые знания по трудовому законодательству, правилам и нормам охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.
Всем заинтересованным кандидатам предлагается представить свои резюме, сопроводительное письмо и два рекомендательных письма в офис представительства до 17.00 20 января этого года или по электронной почте:
c указанием «Офис-менеджер» в теме письма.
Наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование лично или по электронной почте.
Первая публикация – 23.12.2019.