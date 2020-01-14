Интерньюс объявляет вакансию на должность офис-менеджера

Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике объявляет о вакансии на должность офис-менеджера.

Документы принимаются до 17.00 20 января 2020 года.

Краткое описание должностных обязанностей:

· обеспечивает подготовку и организацию работы офиса;

· организует подготовку документов, материалов, информации, необходимых для работы офиса;

· разрабатывает и ведет бюджет расходов на офисные нужды;

· организует обеспечение офиса всеми необходимыми принадлежностями; ведет учет канцелярских принадлежностей и осуществляет необходимые платежи;

· осуществляет контроль за надлежащим состоянием офисного оборудования;

· организует встречи, приглашения, регистрацию и другие мероприятия для посетителей, гостей, делегаций и партнеров в офисе;

· координирует работы по ведению делопроизводства (оформление, регистрация, прохождение, хранение и извлечение документации в соответствии со стандартами делопроизводства), организует документооборот офиса;

· обеспечивает логистику офиса, заказывает авиабилеты для сотрудников, гостей и участников, координирует работу по встрече и отправке в аэропорт, осуществляет бронирование и заказ гостиниц, ведет расчеты с поставщиками;

· обеспечивает логистику мероприятий офиса, тренингов, семинаров, форумов;

· осуществляет все процедуры по оформлению виз и регистрации гостей офиса;

· составляет протоколы собраний офиса и ведет электронный и печатный архив протоколов;

· координирует завершение работы офиса и подготовку к новому рабочему дню;

· при необходимости осуществляет перевод с русского на английский язык и наоборот.

Требования:

· не менее двух лет опыта работы офис-менеджером (желательно в международных организациях или НПО);

· хорошее знание устного и письменного английского, кыргызского и русского языков;

· опытный пользователь компьютерной и оргтехники;

· высокая самоорганизация, способность разрабатывать и выполнять планы и определять приоритеты;

· хорошие коммуникативные навыки;

· умение работать в команде и самостоятельно;

· опыт в организации мероприятий, координации логистических работ;

· навыки по ведению деловой переписки и составлению отчетов;

· базовые знания по трудовому законодательству, правилам и нормам охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

Всем заинтересованным кандидатам предлагается представить свои резюме, сопроводительное письмо и два рекомендательных письма в офис представительства до 17.00 20 января этого года или по электронной почте:

[email protected]

c указанием «Офис-менеджер» в теме письма.

Наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование лично или по электронной почте.

Первая публикация – 23.12.2019.