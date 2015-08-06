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Интерньюс объявляет вакансию на позицию программного ассистента

4 апреля 18
Теги: вакансияпрограммный ассистент

В рамках нового проекта он/она обеспечивает логистическую поддержку проекта, в частности, занимается организацией тренингов, семинаров и других мероприятий проекта. Также программный ассистент несет ответственность за ежедневное обеспечение административной/логистической поддержки местного офиса в Кыргызстане.

Программный ассистент помогает региональному программному менеджеру и региональной команде проекта с организацией, реализацией, администрированием проектных мероприятий и подготовкой отчетности по проекту.

Позиция: программный ассистент

Расположение: г. Бишкек

Подотчетен региональному программному менеджеру

Условия: полная занятость

Дедлайн: до 17.00 13 апреля 2018 года.

Краткое описание должностных обязанностей:

  • помогает с администрированием проектной деятельности;
  • ведет работу с документацией, файлами, календарями по проекту, входящей и исходящей корреспонденцией;    
  • помогает с координированием страновых и региональных мероприятий по проекту;
  • помогает региональной команде проекта с организацией проектных мероприятий;
  • помогает с подготовкой проектной документации и со сбором данных для отчетности по проекту;
  • обеспечивает перевод необходимой документации, в том числе пресс-релизов, листовок, кратких отчетов, с русского/кыргызского на английский язык и наоборот;
  • помогает с обеспечением устного перевода во время встреч с донорами, международными НПО и партнерами, а также в ходе мероприятий по проекту;
  • участвует в собраниях и совещаниях Интерньюс в КР;
  • оказывает помощь в выполнении других обязанностей для обеспечения непрерывной работы Интерньюс в КР и реализации проекта.

Требования к кандидату:

  • высшее образование;
  • 1-3 года опыта работы в аналогичной сфере, которая имела непосредственное отношение к позиции программного ассистента;
  • опыт в организации или оказании помощи в организации крупных мероприятий (конференций, форумов, круглых столов, хакатонов и т. д.);
  • опыт работы с туристическими агентствами и партнерами, включая проведение переговоров, ведение деловой переписки;
  • опыт в написании и переводе пресс-релизов, листовок, кратких отчетов с русского/кыргызского на английский язык и наоборот;
  • свободное владение письменными и устными кыргызским, русским и английским языками;  
  • опыт работы в стрессовых ситуациях;
  • инициативность и творческий подход в решении поставленных задач;
  • знание текущей медиасреды в КР.

Как подать заявку

Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес toganov@internews.org до 17.00 13 апреля 2018 года.

Опишите, почему вы заинтересованы этой позицией/вакансией и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.

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