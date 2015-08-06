Интерньюс объявляет вакансию на позицию программного ассистента
В рамках нового проекта он/она обеспечивает логистическую поддержку проекта, в частности, занимается организацией тренингов, семинаров и других мероприятий проекта. Также программный ассистент несет ответственность за ежедневное обеспечение административной/логистической поддержки местного офиса в Кыргызстане.
Программный ассистент помогает региональному программному менеджеру и региональной команде проекта с организацией, реализацией, администрированием проектных мероприятий и подготовкой отчетности по проекту.
Позиция: программный ассистент
Расположение: г. Бишкек
Подотчетен региональному программному менеджеру
Условия: полная занятость
Дедлайн: до 17.00 13 апреля 2018 года.
Краткое описание должностных обязанностей:
- помогает с администрированием проектной деятельности;
- ведет работу с документацией, файлами, календарями по проекту, входящей и исходящей корреспонденцией;
- помогает с координированием страновых и региональных мероприятий по проекту;
- помогает региональной команде проекта с организацией проектных мероприятий;
- помогает с подготовкой проектной документации и со сбором данных для отчетности по проекту;
- обеспечивает перевод необходимой документации, в том числе пресс-релизов, листовок, кратких отчетов, с русского/кыргызского на английский язык и наоборот;
- помогает с обеспечением устного перевода во время встреч с донорами, международными НПО и партнерами, а также в ходе мероприятий по проекту;
- участвует в собраниях и совещаниях Интерньюс в КР;
- оказывает помощь в выполнении других обязанностей для обеспечения непрерывной работы Интерньюс в КР и реализации проекта.
Требования к кандидату:
- высшее образование;
- 1-3 года опыта работы в аналогичной сфере, которая имела непосредственное отношение к позиции программного ассистента;
- опыт в организации или оказании помощи в организации крупных мероприятий (конференций, форумов, круглых столов, хакатонов и т. д.);
- опыт работы с туристическими агентствами и партнерами, включая проведение переговоров, ведение деловой переписки;
- опыт в написании и переводе пресс-релизов, листовок, кратких отчетов с русского/кыргызского на английский язык и наоборот;
- свободное владение письменными и устными кыргызским, русским и английским языками;
- опыт работы в стрессовых ситуациях;
- инициативность и творческий подход в решении поставленных задач;
- знание текущей медиасреды в КР.
Как подать заявку
Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес toganov@internews.org до 17.00 13 апреля 2018 года.
Опишите, почему вы заинтересованы этой позицией/вакансией и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.