Интерньюс объявляет вакансию на позицию странового программного менеджера

В рамках нового проекта страновой программный менеджер содействует региональному программному менеджеру в реализации проектной деятельности в Кыргызстане.

Он/она ведет и координирует реализацию проектной деятельности и обеспечивает выполнение целей и задач проекта в КР в соответствии с условиями. Страновой программный менеджер также несет ответственность за сбор данных для целей мониторинга и оценки проекта, осуществление программы малых грантов в республике, сотрудничество с партнерами и обеспечение связи с общественностью.

Позиция: страновой программный менеджер Расположение: г. Бишкек Подотчетен региональному программному менеджеру Условия: полная занятость Дедлайн: до 17.00 13 апреля 2018 года.

Краткое описание должностных обязанностей:

ответственен за общую реализацию проекта в КР;

оказывает помощь в ежедневном контроле мероприятий проекта;

под руководством регионального менеджера по мониторингу и оценке осуществляет реализацию плана по мониторингу и оценке проекта;

управляет реализацией малых грантов в сотрудничестве с партнерскими организациями;

ведет работу по связям с общественностью в рамках общей проектной деятельности;

готовит еженедельную информацию о ходе реализации проекта;

собирает ежемесячный описательный отчет по деятельности проекта;

по необходимости обеспечивает перевод всех необходимых документов и отчетов с русского/кыргызского на английский язык и наоборот;

в случае необходимости обеспечивает устный перевод во время встреч с донорами, международными НПО и партнерами, а также в ходе мероприятий по проекту;

периодически несет ответственность за обеспечение виз и логистики для гостей Интерньюс в КР;

участвует в собраниях и совещаниях Интерньюс в КР;

работает в команде и самостоятельно;

оказывает помощь в выполнении других обязанностей для обеспечения непрерывной работы Интерньюс в КР и реализации проекта.

Требования к кандидату:

высшее образование;

5-10 лет опыта работы в аналогичной сфере, которая имела непосредственное отношение к позиции программного менеджера;

опыт подготовки отчетов для донора;

опыт в анализе и оценке результатов и воздействия для подготовки отчетов;

опыт в сборе и анализе качественных и количественных данных;

опыт мониторинга расходов в соответствии с правилами и процедурами доноров;

опыт работы руководителем;

свободное владение письменными и устными кыргызским, русским и английским языками;

опыт работы в стрессовых ситуациях;

инициативность и творческий подход в решении поставленных задач;

знание текущей медиасреды в КР.

Как подать заявку

Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес toganov@internews.org до 17.00 13 апреля 2018 года.

Опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции/вакансии и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.