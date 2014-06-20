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Интерньюс объявляет вакансию на позицию странового программного менеджера

4 апреля 18
Теги: вакансиястрановой программный менеджер

В рамках нового проекта страновой программный менеджер содействует региональному программному менеджеру в реализации проектной деятельности в Кыргызстане.

Он/она ведет и координирует реализацию проектной деятельности и обеспечивает выполнение целей и задач проекта в КР в соответствии с условиями. Страновой программный менеджер также несет ответственность за сбор данных для целей мониторинга и оценки проекта, осуществление программы малых грантов в республике, сотрудничество с партнерами и обеспечение связи с общественностью.

Позиция: страновой программный менеджер 

Расположение: г. Бишкек

Подотчетен региональному программному менеджеру

Условия: полная занятость

Дедлайн: до 17.00 13 апреля 2018 года.

 Краткое описание должностных обязанностей:

  • ответственен за общую реализацию проекта в КР;
  • оказывает помощь в ежедневном контроле мероприятий проекта;
  • под руководством регионального менеджера по мониторингу и оценке осуществляет реализацию плана по мониторингу и оценке проекта;
  • управляет реализацией малых грантов в сотрудничестве с партнерскими организациями;
  • ведет работу по связям с общественностью в рамках общей проектной деятельности;
  • готовит еженедельную информацию о ходе реализации проекта;
  • собирает ежемесячный описательный отчет по деятельности проекта;
  • по необходимости обеспечивает перевод всех необходимых документов и отчетов с русского/кыргызского на английский язык и наоборот;
  • в случае необходимости обеспечивает устный перевод во время встреч с донорами, международными НПО и партнерами, а также в ходе мероприятий по проекту;
  • периодически несет ответственность за обеспечение виз и логистики для гостей Интерньюс в КР;
  • участвует в собраниях и совещаниях Интерньюс в КР;
  • работает в команде и самостоятельно;
  • оказывает помощь в выполнении других обязанностей для обеспечения непрерывной работы Интерньюс в КР и реализации проекта.

Требования к кандидату:

  • высшее образование;
  • 5-10 лет опыта работы в аналогичной сфере, которая имела непосредственное отношение к позиции программного менеджера;
  • опыт подготовки отчетов для донора;
  • опыт в анализе и оценке результатов и воздействия для подготовки отчетов;
  • опыт в сборе и анализе качественных и количественных данных;
  • опыт мониторинга расходов в соответствии с правилами и процедурами доноров;
  • опыт работы руководителем;
  • свободное владение письменными и устными кыргызским, русским и английским языками;
  • опыт работы в стрессовых ситуациях;
  • инициативность и творческий подход в решении поставленных задач;
  • знание текущей медиасреды в КР.

Как подать заявку

Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес toganov@internews.org до 17.00 13 апреля 2018 года.

Опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции/вакансии и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.

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