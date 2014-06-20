Интерньюс объявляет вакансию на позицию странового программного менеджера
В рамках нового проекта страновой программный менеджер содействует региональному программному менеджеру в реализации проектной деятельности в Кыргызстане.
Он/она ведет и координирует реализацию проектной деятельности и обеспечивает выполнение целей и задач проекта в КР в соответствии с условиями. Страновой программный менеджер также несет ответственность за сбор данных для целей мониторинга и оценки проекта, осуществление программы малых грантов в республике, сотрудничество с партнерами и обеспечение связи с общественностью.
Позиция: страновой программный менеджер
Расположение: г. Бишкек
Подотчетен региональному программному менеджеру
Условия: полная занятость
Дедлайн: до 17.00 13 апреля 2018 года.
Краткое описание должностных обязанностей:
- ответственен за общую реализацию проекта в КР;
- оказывает помощь в ежедневном контроле мероприятий проекта;
- под руководством регионального менеджера по мониторингу и оценке осуществляет реализацию плана по мониторингу и оценке проекта;
- управляет реализацией малых грантов в сотрудничестве с партнерскими организациями;
- ведет работу по связям с общественностью в рамках общей проектной деятельности;
- готовит еженедельную информацию о ходе реализации проекта;
- собирает ежемесячный описательный отчет по деятельности проекта;
- по необходимости обеспечивает перевод всех необходимых документов и отчетов с русского/кыргызского на английский язык и наоборот;
- в случае необходимости обеспечивает устный перевод во время встреч с донорами, международными НПО и партнерами, а также в ходе мероприятий по проекту;
- периодически несет ответственность за обеспечение виз и логистики для гостей Интерньюс в КР;
- участвует в собраниях и совещаниях Интерньюс в КР;
- работает в команде и самостоятельно;
- оказывает помощь в выполнении других обязанностей для обеспечения непрерывной работы Интерньюс в КР и реализации проекта.
Требования к кандидату:
- высшее образование;
- 5-10 лет опыта работы в аналогичной сфере, которая имела непосредственное отношение к позиции программного менеджера;
- опыт подготовки отчетов для донора;
- опыт в анализе и оценке результатов и воздействия для подготовки отчетов;
- опыт в сборе и анализе качественных и количественных данных;
- опыт мониторинга расходов в соответствии с правилами и процедурами доноров;
- опыт работы руководителем;
- свободное владение письменными и устными кыргызским, русским и английским языками;
- опыт работы в стрессовых ситуациях;
- инициативность и творческий подход в решении поставленных задач;
- знание текущей медиасреды в КР.
Как подать заявку
Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес toganov@internews.org до 17.00 13 апреля 2018 года.
Опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции/вакансии и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.