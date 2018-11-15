IREX набирает команду для создания Центральноазиатского проектного офиса в Бишкеке

IREX объявляет четыре вакансии в рамках нового трехлетнего проекта, финансируемого Государственным департаментом США, для создания Центральноазиатского проектного офиса в Бишкеке, который станет центром обучения и производственной помощи СМИ по всей Центральной Азии.

Этот центр станет площадкой по производству цифровых, печатных и мультимедийных продуктов на английском и других региональных языках.

Местоположение проекта: г. Бишкек, Кыргызстан. Период исполнения – три года. Дата начала – 1 декабря 2018 года. Крайний срок – 23 ноября 2018 года.

Должность: директор проекта (Project Director).

Директор проекта будет контролировать все программные аспекты и обеспечивать, чтобы цели выполнялись вовремя и в рамках бюджета. Он будет ключевым лицом программы, руководить реализацией и разработкой программ, развивать партнерские отношения в сфере средств массовой информации в Центральной Азии.

Должность: специалист по коммуникациям (Communications Specialist).

Специалист по коммуникациям будет следить за производством материалов поставщиков и обеспечивать контроль качества, чтобы продукты были самого высокого профессионального качества. Он должен будет хорошо знать и понимать медиаландшафт, чтобы определить поставщиков, помогать в производственном процессе, разработать и провести тренинги, а также предоставить другую техническую помощь по мере необходимости партнерам.

Должность: специалист по грантам и финансам (Grants and Finance Officer).

Специалист по грантам и финансам будет отвечать за все аспекты финансового и грантового управления страновым офисом IREX / Kyrgyzstan, включая финансовый менеджмент, закупки, бюджетирование, материально-техническое обеспечение, человеческие ресурсы и операции. Он будет оказывать поддержку персоналу программы в подготовке финансовых отчетов, администрировании офисов и покупке. Также будет тесно координировать работу сотрудников IREX по программе и финансам.

Должность: координатор проекта (Project Coordinator).

Под руководством специалиста по грантам и финансам координатор проекта будет способствовать эффективному управлению офисом, выполняя различные административные и оперативные задачи.

Подробнее о требованиях к претендентам на русском языке смотрите по ссылкам:

директор проекта

специалист по коммуникациям

специалист по грантам и финансам

координатор проекта

Для подачи заявки перейдите по адресу:

http://www.irex.org/careers/all-positions,

затем кликните соответствующую позицию и подайте заявку через веб-сайт.

Пожалуйста, приложите резюме и сопроводительное письмо с заявлением.

Об IREX

IREX является независимой некоммерческой организацией, целью которой является создание более справедливого, процветающего и всеобъемлющего мира путем расширения возможностей молодежи, совершенствования лидеров, укрепления институтов и расширения доступа к качественному образованию и информации.

Основанная в 1968 году организация имеет ежегодный оборот в размере более $80 млн, офисы в 20 странах и более 400 сотрудников. Она работает в более чем 100 государствах мира.