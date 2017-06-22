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Новостной веб-сайт Kloop.kg ищет редактора

22 июня 17
Теги: вакансияКлоопОФ "Клооп Медиа"

«Клооп» ищет опытного журналиста и редактора, который готов заниматься планированием, созданием, редактированием и публикацией материалов на сайте.

Редактор координирует работу штатных журналистов и фрилансеров.

Большинство авторов сайта — ученики и выпускники школы журналистики общественного фонда «Клооп медиа».

Требования: аналитическое и критическое мышление, чувство аудитории, навыки координирования деятельности редакции, точность, скрупулезность, высокая скорость работы и мысли.

Полная занятость – пять рабочих дней в неделю. Физическое присутствие в офисе обязательно.

Срок подачи заявки – до 30 июня 2017 года.

Форму заявки можно заполнить здесь.

 

 

 

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