Новостной веб-сайт Kloop.kg ищет редактора

«Клооп» ищет опытного журналиста и редактора, который готов заниматься планированием, созданием, редактированием и публикацией материалов на сайте.

Редактор координирует работу штатных журналистов и фрилансеров.

Большинство авторов сайта — ученики и выпускники школы журналистики общественного фонда «Клооп медиа».

Требования: аналитическое и критическое мышление, чувство аудитории, навыки координирования деятельности редакции, точность, скрупулезность, высокая скорость работы и мысли.

Полная занятость – пять рабочих дней в неделю. Физическое присутствие в офисе обязательно.

Срок подачи заявки – до 30 июня 2017 года.

Форму заявки можно заполнить здесь.