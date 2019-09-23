Порталу CABAR.asia требуется внештатный редактор-координатор журналистских расследований

Центральноазиатский аналитический портал CABAR.asia (www.cabar.asia) объявляет вакансию на позицию внештатного редактора-координатора журналистских расследований.

Данная позиция не предполагает постоянное трудоустройство в редакции.

Сдельная оплата (в конце каждого месяца по факту публикации журналистского расследования; отдельно за производство собственного расследования).

Рабочее место – в офисе в Бишкеке (при иной локации возможна работа на удаленной основе).

Объем работы – до конца 2019 года (возможно продолжение сотрудничества в 2020-м).

Прием документов – до 29 сентября включительно.

Подробнее условия и требования к претендентам на вакантное место смотрите по ссылке: cabar.asia.