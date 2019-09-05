Представительству Интерньюс в КР требуется IT-специалист
Представительству Интерньюс в Кыргызстане требуется IT-специалист c навыками системного администратора и web-разработчика (постоянная/частичная занятость).
Функциональные обязанности:
Постоянная техническая поддержка сайта www.internews.kg:
- регулярное обновление WordPress до актуальной;
- обновление дизайна главной страницы (в числе прочего удаление неактивных рубрик и добавление новых);
- создание и встраивание поддоменов на главную страницу;
- оптимизация хостинга в соответствии с возлагаемыми задачами (экспертиза существующего хостинга. Возможно, смена партнера по предоставлению данного сервиса, подбор оптимального тарифа);
- постоянное взаимодействие со службой поддержки хостера в решении возникающих трудностей и неполадок;
- совершенствование и мониторинг системы безопасности функционирования ресурса.
Также:
Провести техническую, внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта:
- подключить счетчики Google- и Yandex-аналитики с асинхронным кодом. Другие дополнительные возможности подключения счетчиков аналитики посещаемости для отдельных страниц и разделов портала;
- интегрировать сайт с сервисами для веб-мастеров наиболее популярных поисковых систем «Яндекс.Вебмастер», Google Search Console. Страницы сайта должны правильно индексироваться поисковыми системами, не должны содержать дублей и должны иметь четкую информационную структуру;
- настройка директив для роботов поисковых систем, карты портала;
- настройка корректных ответов сервера;
- оптимизация скорости загрузки и адаптация под мобильные устройства;
- оптимизация мета-данных и заголовков.
Системное администрирование:
- поддержание в рабочем состоянии и совершенствование локальной сети, серверного и компьютерного оборудования офиса;
- поддержание системы информационной безопасности;
- поддержание в рабочем состоянии корпоративной рабочей среды: egnyte и т. п.;
- IT-поддержка проектов Интерньюс.
Также:
- консультационные услуги партнерским организациям в IT-сфере.
Подать заявку на участие в тендере можно, заполнив форму заявки здесь.
Дедлайн подачи заявок – до 22 сентября 2019 года.
По всем вопросам можно обращаться к Курманбеку Макешеву или Бермет Маликовой по тел. 0 (312) 98-68-80.