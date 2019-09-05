Представительству Интерньюс в КР требуется IT-специалист

Представительству Интерньюс в Кыргызстане требуется IT-специалист c навыками системного администратора и web-разработчика (постоянная/частичная занятость).

Функциональные обязанности:

Постоянная техническая поддержка сайта www.internews.kg:

регулярное обновление WordPress до актуальной;

обновление дизайна главной страницы (в числе прочего удаление неактивных рубрик и добавление новых);

создание и встраивание поддоменов на главную страницу;

оптимизация хостинга в соответствии с возлагаемыми задачами (экспертиза существующего хостинга. Возможно, смена партнера по предоставлению данного сервиса, подбор оптимального тарифа);

постоянное взаимодействие со службой поддержки хостера в решении возникающих трудностей и неполадок;

совершенствование и мониторинг системы безопасности функционирования ресурса.

Также:

Провести техническую, внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта:

подключить счетчики Google- и Yandex-аналитики с асинхронным кодом. Другие дополнительные возможности подключения счетчиков аналитики посещаемости для отдельных страниц и разделов портала;

интегрировать сайт с сервисами для веб-мастеров наиболее популярных поисковых систем «Яндекс.Вебмастер», Google Search Console. Страницы сайта должны правильно индексироваться поисковыми системами, не должны содержать дублей и должны иметь четкую информационную структуру;

настройка директив для роботов поисковых систем, карты портала;

настройка корректных ответов сервера;

оптимизация скорости загрузки и адаптация под мобильные устройства;

оптимизация мета-данных и заголовков.

Системное администрирование:

поддержание в рабочем состоянии и совершенствование локальной сети, серверного и компьютерного оборудования офиса;

поддержание системы информационной безопасности;

поддержание в рабочем состоянии корпоративной рабочей среды: egnyte и т. п.;

IT-поддержка проектов Интерньюс.

Также:

консультационные услуги партнерским организациям в IT-сфере.

Подать заявку на участие в тендере можно, заполнив форму заявки здесь.

Дедлайн подачи заявок – до 22 сентября 2019 года.

По всем вопросам можно обращаться к Курманбеку Макешеву или Бермет Маликовой по тел. 0 (312) 98-68-80.