Региональный проект объявляет о вакансии на позицию контент-менеджера в пяти странах ЦА

Проект «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества» объявляет о вакансии на позицию странового контент-менеджера.

Важно! Интерньюс планирует нанять по одному контент-менеджеру в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане (из Алматы, Бишкека, Душанбе, Ташкента и Ашхабада).

Работа контент-менеджера координируется региональным менеджером по медиаграмотности и директором проекта.

Условия занятости: полный рабочий день пять дней в неделю с окладом до 950 евро в месяц, в зависимости от опыта работы.

Длительность проекта – 15 месяцев.

Контент-менеджер будет помогать региональному менеджеру по медиаграмотности в управлении контентом медиакампании.

Контент-менеджер координирует производство, подготовку (разработка тем, интервью, написание текстов, выезд на видеосъемки, подготовка фоторепортажей) и публикацию веб-контента, ведение соцсетей, участие в создании спецпроектов, связанных с информационной кампанией по продвижению медиаграмотности для предотвращения насильственного экстремизма.

Вся работа проводится в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Краткое описание должностных обязанностей:

управление производством мультимедийного контента по стране для online-платформ: выбор тематики, организация видео- и фотопроизводства, написание и редактирование текстов;

мониторинг информационной повестки в стране;

мониторинг информации и публикаций на сайтах партнеров;

координация обмена контентом между странами-партнерами;

координация мультимедийных спецпроектов в стране для медиакампании;

отслеживание и отчет по статистике медиакампании;

участие в создании реальных/актуальных интервью и предоставление консультационной поддержки для команды проекта;

продвижение информации о медиакампании для целевой аудитории через социальные сети, ведение страниц кампании в соцсетях;

представление доклада о технических проблемах/ошибках IT-персоналу проекта;

оказание помощи и выполнение других обязанностей для обеспечения непрерывной работы медиакампании Интерньюс в своей стране и реализации проекта.

Требования к кандидату

Опыт:

от двух лет работы в аналогичной сфере/области;

в производстве больших текстовых материалов (репортажи, лонгриды, интервью) для онлайн-платформ (необходимо представить ссылки на материалы);

в управлении производством контента;

в создании фото- и видеоконтента (необходимо представить ссылки на материалы).

Навыки:

написание больших качественных текстов;

монтаж видео в Adobe Premiere;

продюсирование тем и съемок;

оперативность;

ведение страниц в социальных сетях;

свободное владение письменным и устным русским и национальным языками; знание английского является преимуществом.

Как подать резюме

Отправьте резюме (не более двух страниц) и сопроводительное письмо (максимум страница) на электронный адрес central-asia-info@internews.eu до 17.00 25 июня 2018 года.

В сопроводительном письме опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой работы.

26 июня отберут шорт-лист из трех-пяти человек по каждой стране, которым вышлют тестовое задание.

По итогам тестового задания отобранных кандидатов пригласят на собеседование. Оно проходит по Skype или оффлайн.

Важно! В теме письма обязательно укажите: «Контент-менеджер» и в какую из стран подаете резюме (например, «Вакансия. Контент-менеджер. Таджикистан»).

Непомеченные резюме могут не попасть на рассмотрение.