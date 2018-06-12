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Региональный проект объявляет о вакансии на позицию контент-менеджера в пяти странах ЦА

12 июня 18

 

Проект «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества» объявляет о вакансии на позицию странового контент-менеджера.

Важно! Интерньюс планирует нанять по одному контент-менеджеру в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане (из Алматы, Бишкека, Душанбе, Ташкента и Ашхабада).

Работа контент-менеджера координируется региональным менеджером по медиаграмотности и директором проекта.

Условия занятости: полный рабочий день пять дней в неделю с окладом до 950 евро в месяц, в зависимости от опыта работы.

Длительность проекта – 15 месяцев.

Контент-менеджер будет помогать региональному менеджеру по медиаграмотности в управлении контентом медиакампании.

Контент-менеджер координирует производство, подготовку (разработка тем, интервью, написание текстов, выезд на видеосъемки, подготовка фоторепортажей) и публикацию веб-контента, ведение соцсетей, участие в создании спецпроектов, связанных с информационной кампанией по продвижению медиаграмотности для предотвращения насильственного экстремизма.

Вся работа проводится в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Краткое описание должностных обязанностей:

  • управление производством мультимедийного контента по стране для online-платформ: выбор тематики, организация видео- и фотопроизводства, написание и редактирование текстов;
  • мониторинг информационной повестки в стране;
  • мониторинг информации и публикаций на сайтах партнеров;
  • координация обмена контентом между странами-партнерами;
  • координация мультимедийных спецпроектов в стране для медиакампании;
  • отслеживание и отчет по статистике медиакампании;
  • участие в создании реальных/актуальных интервью и предоставление консультационной поддержки для команды проекта;
  • продвижение информации о медиакампании для целевой аудитории через социальные сети, ведение страниц кампании в соцсетях;
  • представление доклада о технических проблемах/ошибках IT-персоналу проекта;
  • оказание помощи и выполнение других обязанностей для обеспечения непрерывной работы медиакампании Интерньюс в своей стране и реализации проекта.

Требования к кандидату

Опыт:

  • от двух лет работы в аналогичной сфере/области;
  • в производстве больших текстовых материалов (репортажи, лонгриды, интервью) для онлайн-платформ (необходимо представить ссылки на материалы);
  • в управлении производством контента;
  • в создании фото- и видеоконтента (необходимо представить ссылки на материалы).

Навыки:

  • написание больших качественных текстов;
  • монтаж видео в Adobe Premiere;
  • продюсирование тем и съемок;
  • оперативность;
  • ведение страниц в социальных сетях;
  • свободное владение письменным и устным русским и национальным языками; знание английского является преимуществом.

Как подать резюме

Отправьте резюме (не более двух страниц) и сопроводительное письмо (максимум страница) на электронный адрес central-asia-info@internews.eu до 17.00 25 июня 2018 года.

В сопроводительном письме опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой работы.

26 июня отберут шорт-лист из трех-пяти человек по каждой стране, которым вышлют тестовое задание.

По итогам тестового задания отобранных кандидатов пригласят на собеседование. Оно проходит по Skype или оффлайн.

Важно! В теме письма обязательно укажите: «Контент-менеджер» и в какую из стран подаете резюме (например, «Вакансия. Контент-менеджер. Таджикистан»).

Непомеченные резюме могут не попасть на рассмотрение.

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