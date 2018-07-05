Русская служба ВВС в Лондоне ищет редактора на YouTube

BBC Russian ищет талантливого сотрудника на должность старшего журналиста с опытом работы в социальных сетях и YouTube.

Русская служба BBC расширяет свои теле- и цифровые предложения, чтобы обеспечить более мобильный и телевизионный/видеоконтент и увеличить присутствие в социальных сетях.

Расширенная команда базируется преимущественно в Московском бюро BBC, а также в штаб-квартире в Лондоне, работая в тесном сотрудничестве (в том числе с коллегами из BBC News) для того, чтобы предоставить самый лучший сервис для широкой аудитории корпорации.

Русская служба BBC также ищет репортеров для работы в регионах бывшего СССР, России и других странах.

BBC Russian стремится предоставить международные новости, актуальные для русскоязычной аудитории, и рассматривает в глобальной перспективе события в России и регионе в целом.

Должностные обязанности

В этой должности вы будете поддерживать расширение цифрового видеопроизводства, в первую очередь YouTube-канала для русской и других социальных медиаплатформ.

Работая в тесном сотрудничестве с командами по социальным медиа, цифровым видео и ТВ, вы поможете развитию, росту и управлению каналом BBC Russian на YouTube. Вы также будете производить инновационный новый контент и форматы, которые будут обучать, информировать и развлекать целевую аудиторию. Будучи старшим журналистом, вы обеспечите соответствие видеопроизводства самым высоким редакционным, визуальным и техническим стандартам.

Кого ищут?

Ищут энтузиастов YouTube с глубоким пониманием того, как делается хорошее цифровое видео. Претендент должен быть знаком с форматами и инструментами, необходимыми для создания отличного контента для YouTube, иметь опыт создания и производства оригинальных идей для платформы, быть в курсе цифровых и видеотенденций, в глобальном и локальном масштабе понимать особенности русскоязычной аудитории BBC.

Кандидаты должны свободно владеть английским и русским языками, как письменными, так и устными.

Описание опций:

работа базируется в Лондоне;

полная занятость;

зарплата до £42 тыс. в год (включая все надбавки).

Любое предложение от BBC будет зависеть от того, имеете ли вы право работать в Великобритании.

О ВВС

Мы не фокусируемся лишь на том, что делаем. Мы также заботимся о том, как мы это делаем. Наши ценности определяют наше поведение, что важно для нас. Пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали о наших ценностях и моделях поведения в документе, приложенном ниже. Вам будут заданы вопросы, относящиеся к ним, как часть вашей заявки на эту должность.

ВВС стремится к созданию культурно разнообразного рабочего коллектива и поэтому настоятельно рекомендует подавать заявки от недостаточно представленных групп. Мы привержены к соблюдению равенства возможностей и приветствуем заявки от отдельных лиц, независимо от их происхождения.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с полным описанием работы. Вы можете скачать страницы по ссылке.

Источник: www.bbc.com/russian