Русскоязычная версия сайта IJNet ищет редактора социальных сетей

Международная журналистская сеть (IJNet) предоставляет профессиональным и гражданским журналистам по всему миру доступ к самой новой информации об инновациях, новостных приложениях и инструментах, тренингах и советах экспертов.

IJNet следит за событиями в мире международной журналистики и публикует информацию на семи языках: арабском, китайском, английском, персидском, португальском, русском и испанском.

Редактор социальных сетей будет отвечать за создание динамичного, визуально привлекательного социального контента и отслеживание аналитики на платформах «ВКонтакте», ‎«Одноклассники», Facebook и Twitter. Работа редактора должна способствовать расширению русскоязычной аудитории и социального присутствия IJNet, укреплению бренда в качестве главного онлайн-ресурса для журналистов.

Эта позиция рассчитана на частичную занятость и удаленную работу.

Обязанности:

– организовывать работу страниц русскоязычной версии IJNet в социальных медиа и создавать контент для публикации в сетях «ВКонтакте», «‎Одноклассники», Facebook и Twitter на ежедневной основе;

– создавать оригинальные мемы, графику и видеоролики для продвижения русскоязычного контента IJNet в социальных сетях;

– проводить мониторинг и аналитику социальных сетей русскоязычного IJNet для отслеживания роста аудитории;

– другие обязанности по прямому назначению.

Необходимая квалификация:

– свободное владение русским и английским языками;

– опыт работы и знание стратегий социальных медиа, особенно в русскоязычном Интернете;

– знание мира медиа и технологий;

– образование в области журналистики (или связанной с ней области) либо 2-3 года опыта работы в онлайн-журналистике.

Успешные кандидаты должны демонстрировать заинтересованность в развитии международных новостей и СМИ.

Чтобы подать заявку, отправьте резюме и сопроводительное письмо на электронный адрес ijnetrussian@yahoo.com.

Источник: Ijnet.org.

