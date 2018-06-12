Требуется графический дизайнер для работы в Казахстане, Кыргызстане или Таджикистане

Интерньюс объявляет о вакансии на позицию графического дизайнера для работы в проекте «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения ирегионального сотрудничества».

Работа дизайнера координируется региональным менеджером по медиаграмотности и директором проекта.

Оклад – до 950 евро в месяц, в зависимости от опыта работы, при полной занятости. Контракт на 15 месяцев.

Заявки принимаются от кандидатов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана (Алматы, Бишкек, Душанбе).

Графический дизайнер будет работать над созданием графического контента для информационной кампании по продвижению медиаграмотности для предотвращения насильственного экстремизма.

Перед дизайнером ставятся следующие задачи:

производство графического контента (иллюстрация материалов);

визуализация данных;

производство видеографики;

производство анимационных роликов.

Требования к кандидатам:

не менее двух лет опыта работы в качестве графического дизайнера;

опыт производства инфографики и видеографики;

владение профессиональными графическими программами;

креативность, оперативность;

свободное владение письменным и устным русским; знание национального и английского языков является преимуществом.

Как подать резюме

Отправьте резюме (максимум две страницы) и портфолио на электронный адрес central-asia-info@internews.eu до 17.00 25 июня 2018 года.

26 июня отберут шорт-лист из трех-пяти человек, которым вышлют тестовое задание.

По итогам тестового задания отобранных кандидатов пригласят на собеседование. Оно проходит по Skype или оффлайн.

Важно! В теме письма обязательно укажите: «Вакансия. Графический дизайнер».

Непомеченные резюме могут не попасть на рассмотрение.