Требуется оператор-монтажер коротких видео
Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет вакансию оператора-монтажера коротких видео для сайта и социальных сетей в рамках проекта «Медиа-К».
Требования к кандидатам:
— продвинутый пользователь ПК;
— опыт работы с видеомонтажными программами;
— съемка на видеокамеру, фотокамеру и смартфон;
— ответственность;
— креативность;
— пунктуальность.
Обязанности:
— создание коротких видеороликов для сайта и соцсетей;
— архивирование отснятого материала.
Условия:
— неполная занятость по договору об оказании услуг;
— работа в современном офисе в центре города.
Срок договора – два года.
Резюме и ссылки на примеры работ прикрепите при заполнении онлайн формы
Дедлайн : до 17.00 14 ноября 2018 года.
Подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.