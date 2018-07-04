Требуется оператор-монтажер коротких видео

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет вакансию оператора-монтажера коротких видео для сайта и социальных сетей в рамках проекта «Медиа-К».

Требования к кандидатам:

— продвинутый пользователь ПК;

— опыт работы с видеомонтажными программами;

— съемка на видеокамеру, фотокамеру и смартфон;

— ответственность;

— креативность;

— пунктуальность.

Обязанности:

— создание коротких видеороликов для сайта и соцсетей;

— архивирование отснятого материала.

Условия:

— неполная занятость по договору об оказании услуг;

— работа в современном офисе в центре города.

Срок договора – два года.

Резюме и ссылки на примеры работ прикрепите при заполнении онлайн формы

Дедлайн : до 17.00 14 ноября 2018 года.

Подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.