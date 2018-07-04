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Требуется оператор-монтажер коротких видео

6 ноября 18
Теги: вакансияоператор-монтажер

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет вакансию оператора-монтажера коротких видео для сайта и социальных сетей в рамках проекта «Медиа-К».

 

Требования к кандидатам:

— продвинутый пользователь ПК;
— опыт работы с видеомонтажными программами;
— съемка на видеокамеру, фотокамеру и смартфон;
— ответственность;
— креативность;
— пунктуальность.

Обязанности:
— создание коротких видеороликов для сайта и соцсетей;

— архивирование отснятого материала.

Условия:
— неполная занятость по договору об оказании услуг;
— работа в современном офисе в центре города.

 

Срок договора – два года.

Резюме и ссылки на примеры работ прикрепите при заполнении онлайн формы

Дедлайн :  до 17.00 14 ноября 2018 года.

 

Подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.

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