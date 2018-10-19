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Три вакансии объявлены у ключевого партнера Интерньюс kaktus.media

19 октября 18
Теги: kaktus.mediaвакансии

Интернет-издание kaktus.media объявляет три вакансии.

Менеджер проектов

Обязанности и компетенции: 

  • работа с действующими грантовыми проектами;
  • фандрайзинг как работа с грантовыми и международными организациями, так и с рекламой;
  • делопроизводство по всей документации, как проектной, так и коммерческой, включая доставку документов рекламодателям;
  • знание английского языка обязательно;
  • русский – очень хороший;
  • полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя;
  • заработная плата – от 20 тыс. сомов в зависимости от количества проектов, проценты за рекламные контракты.

Журналист для дата-материалов и расследований 

Обязанности и компетенции:

  • хороший письменный русский;
  • аналитический склад ума;
  • умение работать с сервисами и базами данных/быстрая обучаемость;
  • возможна дистанционная работа;
  • гонорарная сетка обсуждается во время собеседования;
  • нагрузка – не менее одной статьи в неделю и не менее одного материала типа расследования.

Корреспондент по освещению городских тем

Обязанности и компетенции:

  • подготовка материалов на социальные темы и о происходящем в городе;
  • ведение прямых трансляций в соцсетях с места событий;
  • оперативная подготовка репортажей и новостей;
  • фото- и видеоматериалы с телефона с места событий;
  • навыки работы с видеокамерой приветствуются;
  • видеомонтажу научим;
  • ведение call-центра редакции;
  • гонорарная сетка обсуждается во время собеседования.

 Резюме необходимо отправлять на почту: maslovadina@gmail.com.

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