Три вакансии объявлены у ключевого партнера Интерньюс kaktus.media
Интернет-издание kaktus.media объявляет три вакансии.
Менеджер проектов
Обязанности и компетенции:
- работа с действующими грантовыми проектами;
- фандрайзинг как работа с грантовыми и международными организациями, так и с рекламой;
- делопроизводство по всей документации, как проектной, так и коммерческой, включая доставку документов рекламодателям;
- знание английского языка обязательно;
- русский – очень хороший;
- полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя;
- заработная плата – от 20 тыс. сомов в зависимости от количества проектов, проценты за рекламные контракты.
Журналист для дата-материалов и расследований
Обязанности и компетенции:
- хороший письменный русский;
- аналитический склад ума;
- умение работать с сервисами и базами данных/быстрая обучаемость;
- возможна дистанционная работа;
- гонорарная сетка обсуждается во время собеседования;
- нагрузка – не менее одной статьи в неделю и не менее одного материала типа расследования.
Корреспондент по освещению городских тем
Обязанности и компетенции:
- подготовка материалов на социальные темы и о происходящем в городе;
- ведение прямых трансляций в соцсетях с места событий;
- оперативная подготовка репортажей и новостей;
- фото- и видеоматериалы с телефона с места событий;
- навыки работы с видеокамерой приветствуются;
- видеомонтажу научим;
- ведение call-центра редакции;
- гонорарная сетка обсуждается во время собеседования.
Резюме необходимо отправлять на почту: maslovadina@gmail.com.