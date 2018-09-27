Центральноазиатский портал CABAR.asia ищет редактора

Институт по освещению войны и мира (IWPR) объявляет вакансию редактора журналистских материалов для центральноазиатской аналитической платформы CABAR.asia.

Место работы: г. Бишкек, Кыргызстан.

Основные обязанности:

подготовка журналистской аналитики на актуальные темы по Кыргызстану и странам Центральной Азии;

заказ, редактура и публикация материалов других журналистов;

администрирование веб-сайта CABAR.asia;

продвижение материалов аналитической платформы в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram);

информационное сопровождение и продвижение проектной деятельности IWPR в Интернете и социальных сетях.

Основные требования:

не менее пяти лет опыта работы в качестве журналиста и/или редактора в КР;

глубокое понимание политической, социально-экономической ситуации и других актуальных проблем в КР и государствах Центральной Азии;

владение навыками производства журналистской аналитики и редактуры подобных материалов;

профессиональное владение русским языком, знание кыргызского и английского является преимуществом;

активное присутствие в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram).

Заинтересованные кандидаты могут отправить резюме и мотивационное письмо со ссылкой на профили в вышеуказанных социальных сетях с пометкой «Редактор» на электронный адрес iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net.

Последний срок подачи резюме и мотивационного письма – 4 октября 2018 года.

Только наиболее подходящим кандидатам будет сообщено о дате собеседования.

Источник: CABAR.asia