Центральноазиатский портал CABAR.asia ищет редактора
Институт по освещению войны и мира (IWPR) объявляет вакансию редактора журналистских материалов для центральноазиатской аналитической платформы CABAR.asia.
Место работы: г. Бишкек, Кыргызстан.
Основные обязанности:
- подготовка журналистской аналитики на актуальные темы по Кыргызстану и странам Центральной Азии;
- заказ, редактура и публикация материалов других журналистов;
- администрирование веб-сайта CABAR.asia;
- продвижение материалов аналитической платформы в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram);
- информационное сопровождение и продвижение проектной деятельности IWPR в Интернете и социальных сетях.
Основные требования:
- не менее пяти лет опыта работы в качестве журналиста и/или редактора в КР;
- глубокое понимание политической, социально-экономической ситуации и других актуальных проблем в КР и государствах Центральной Азии;
- владение навыками производства журналистской аналитики и редактуры подобных материалов;
- профессиональное владение русским языком, знание кыргызского и английского является преимуществом;
- активное присутствие в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram).
Заинтересованные кандидаты могут отправить резюме и мотивационное письмо со ссылкой на профили в вышеуказанных социальных сетях с пометкой «Редактор» на электронный адрес iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net.
Последний срок подачи резюме и мотивационного письма – 4 октября 2018 года.
Только наиболее подходящим кандидатам будет сообщено о дате собеседования.
Источник: CABAR.asia