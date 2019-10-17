Вакансия: требуется программный ассистент
Интерньюс в КР объявляет конкурсный набор на должность программного ассистента в рамках нового проекта «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом.
Программный ассистент обеспечивает логистическую поддержку проекта, в частности, занимается организацией тренингов, семинаров и других мероприятий. Также он несет ответственность за ежедневное обеспечение административной/логистической поддержки местных офисов в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане.
Программный ассистент помогает менеджменту и региональной команде проекта с организацией, реализацией, администрированием проектных мероприятий и подготовкой отчетности по проекту.
Он подотчетен региональному программному менеджеру.
Место работы: город Бишкек.
Условия: полная занятость.
Заработная плата: 500-800 евро в зависимости от результатов интервью.
Дедлайн – до 18.00 7 ноября 2019 года.
Краткое описание должностных обязанностей:
- оказывает содействие в администрировании проектной деятельности;
- ведет работу с документацией, файлами, календарями проекта, входящей и исходящей корреспонденцией;
- оказывает содействие в координации страновых и региональных мероприятий проекта;
- оказывает содействие региональной команде проекта в организации проектных мероприятий;
- оказывает содействие в подготовке проектной документации и сборе данных для отчетности проекта;
- обеспечивает перевод необходимой документации, в том числе пресс-релизов, листовок, кратких отчетов, с русского/кыргызского на английский язык и наоборот;
- обеспечивает устный перевод во время встреч с донорами, международными НПО и партнерами, а также в ходе мероприятий проекта;
- участвует в собраниях и совещаниях Интерньюс в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
- оказывает помощь в выполнении других обязанностей для обеспечения непрерывной работы проекта в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане и реализации проекта.
Требования к кандидату:
- высшее образование;
- один-три года опыта работы в аналогичной сфере, которая имела непосредственное отношение к позиции программного ассистента;
- опыт в организации или оказании помощи в организации крупных мероприятий (конференций, форумов, круглых столов, хакатонов и т. д.);
- опыт работы с туристическими агентствами и партнерами, включая проведение переговоров, ведение деловой переписки;
- опыт в написании и переводе пресс-релизов, листовок, кратких отчетов с русского/кыргызского на английский язык и наоборот;
- свободное владение письменными и устными кыргызским, русским и английским языками;
- опыт работы в стрессовых ситуациях;
- инициативность и творческий подход в решении поставленных задач;
- знание текущей медиасреды в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане.
Как подать заявку
Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu до 18.00 7 ноября этого года.
В сопроводительном письме опишите вашу заинтересованность в данной позиции и соответствие вашего предыдущего опыта и навыков требованиям, указанным выше.