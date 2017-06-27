Эффективные коммуникации и инновации для местных сообществ

Активистки из всех регионов Кыргызстана получили прекрасную возможность приобщиться к использованию в своей деятельности современных средств коммуникации в рамках прошедшего в Бишкеке с 24 по 26 июня трехдневного мероприятия международной партнерской коалиции по женскому лидерству «Лаборатория творчества и инноваций: молодые женщины-лидеры за солидарность и социальные изменения!».

Эта Лаборатория, организованная правозащитным движением «Бир дуйно – Кыргызстан», привлекла в качестве приглашенного эксперта сотрудника Интерньюс в КР Валентину Галич. С мая текущего года она также является председателем Ассоциации общинных СМИ.

Валентина Галич в своей интерактивной презентации рассказала о новых подходах, используемых в выборе современных средств коммуникации. Она представила успешный опыт использования мобильных приложений и онлайн-сервисов в отдаленных регионах для улучшения доступа к информации и проведения общественно значимых акций и мероприятий, а также для решения повседневных нужд общин.

Вдохновившись предложенными идеями, участницы Лаборатории представили несколько интересных проектов по проблемам женщин, решение которых предусматривает использование новых IT- и интернет-технологий. Они направлены на решение проблем домашнего насилия, репродуктивного здоровья, ранних браков и незанятости женщин и девушек.

Здесь вы можете ознакомиться с онлайн-сервисами, представленными в рамках презентации.